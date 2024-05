Météo : va-t-il faire chaud cet été en Corse ?

Vers des étés de plus en plus chauds ? Durant la première semaine de juin, l’Europe devrait vivre sa première vague de chaleur de l’été - alors qu'un rapport du Centre climatique de la Croix-Rouge internationale a établi à 26 le nombre de jours de chaleur extrême supplémentaires à travers le monde au cours des douze derniers mois en raison du changement climatique. Sans surprise, le climat Corse ne devrait pas faire exception à la règle, et ce, dès les prochains jours. « À la fin de la première semaine de juin, on sera au-dessus de la normale, en termes de température », assure Patrick Rébillout, directeur du Centre Météo-France d’Ajaccio, tout en précisant que les températures devraient être « raisonnables ».



À plus long terme, les prévisions saisonnières montrent « avec toutes les limites qu’elles comportent », qu’un scénario « plus chaud que la normale est probable en Corse ». Mais pas seulement, puisque le directeur du Centre Météo-France d’Ajaccio fait état d’une estimation « plus sèche que la normale » pour la mer Méditerranée.

Si Patrick Rébillout ne souhaite pas s’avancer, et préfère dresser un bilan à la fin de l’été, il assure tout de même que « l’on est toujours dans un réchauffement climatique – d’origine anthropique -, donc on va vers des années de plus en plus chaudes ». Même si « ce n’est pas complètement linéaire », puisque l’été 2023 était légèrement moins chaud que l’été 2022 en Corse. À terme, les températures sont vouées à augmenter « sur l’ensemble de la planète », mais notamment en Europe, et « plus particulièrement en Méditerranée », affirme-t-il. Selon le signal, la « probabilité d’un scénario plus chaud est plus importante ».