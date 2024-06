A Strada di u Gustu : Un itinéraire à la découverte de l'Alta Rocca

L’Office du Tourisme de l'Alta Rocca et la Communauté de Communes dévoilent leur nouvelle programmation estivale : A Strada di u Gustu. Cet événement invite à la rencontre du terroir, des patrimoines et de l'humain à travers la découverte des villages de caractère.



A Strada di u Gustu célèbre les richesses gastronomiques et culturelles de la région avec une série d'animations et d'ateliers conçus pour éveiller les sens et ravir les palais. Histoire, patrimoine, art et productions locales se marient pour offrir aux visiteurs et aux locaux une redécouverte de ce qui fait l'âme de l'Alta Rocca.



Un avant-goût du programme



Mercredi 19 juin - Visite Bergerie Plongez dans l'univers pastoral d'Amandine à Loreto di Tallano. Une marche de 4 km vous fera découvrir les essences locales, suivie d'une visite de la bergerie et de dégustations. Une immersion authentique dans la vie d'une exploitation régionale.



Mais ce n'est pas tout ! La programmation comprend également :



Visites guidées et contées des villages

Concerts

Dégustations de charcuterie, spécialités locales, tisanes et fromages

Ateliers d'aromathérapie et d'apiculture

Randonnées

Moments de convivialité





Inscription obligatoire



Pour participer, inscrivez-vous au 04 95 78 49 87 ou dans nos points d’information. Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir et redécouvrir les trésors de l'Alta Rocca !