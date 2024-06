A Calvi, la princesse Charlene de Monaco sensibilise les enfants contre les risques de noyade

Organisée par la Fondation Princesse Charlène de Monaco, la nouvelle édition des Water Safety Days a rassemblé plus de 80 élèves de CM2 des écoles de Calvi et de Calenzana. Cette journée de prévention de la noyade, qui se veut aussi sportive et éducative, a permis aux enfants de découvrir les gestes qui sauvent et les dangers de l'eau. "Ce vendredi, nous accueillons une nouvelle fois les classes de CM2 des écoles de Calvi et de Calenzana. Nous les avons divisés en plusieurs groupes pour faire différentes approches à la sécurité dans l’eau, pour qu’ils connaissent les dangers, les gestes qui sauvent à travers notamment les valeurs du sport. Il y a également une dimension environnementale dans cette journée." explique Pascal Granero, directeur général de la dindationt Charlene.



La matinée a débuté sur la plage de Calvi avec des ateliers de défis sportifs, durant lesquels les enfants ont pu ouvrir un coffre au trésor. L'après-midi, les activités se sont poursuivies au port de Calvi, avec un accent particulier sur l'environnement marin. "La princesse Charlène apprécie véritablement ces ateliers sportifs et elle souhaite les développer un peu partout. Calvi a été la première ville choisie il y a quatre ans," continue Granero. En tant qu'ancienne nageuse professionnelle, la princesse attache une grande importance à ce que les enfants soient à l’aise dans l’eau et comprennent les dangers potentiels. "Il faut avoir à l’esprit que la noyade est une cause de mortalité importante, notamment chez les enfants qui sont les plus exposés. L’OMS a comptabilisé 2,5 millions de personnes mortes noyées sur 10 ans," ajoute-t-il.



Les ateliers de la matinée étaient animés par une équipe de sportifs de haut niveau, dont Alexandra Lux, Marie Goyeneche, Stéphanie Geyer-Barneix (championne du monde de sauvetage), Julien Lalanne, Walter Geyer (équipe de France de sauvetage côtier), Ophélie David (championne du monde de ski cross), et Laurie Phipps (championne du monde de parasurf)."Aujourd’hui c’est un programme pédagogique qui s’appelle les Water Safety Days qui existe depuis le début de la fondation. Cette année cela a un peu évolué. Nous avons prévu des valeurs importantes pour la fondation : la solidarité, le respect, l’optimisme, l’inclusion, la persévérance, l’altruisme, l’esprit d’équipe et la bienveillance. Nous avons expliqué chaque valeur aux enfants et réalisé des jeux en relation avec ces valeurs. Chaque année, nous sommes de retour pour inculquer ces valeurs à de nouveaux enfants." précise la championne du monde de sauvetage.



L’événement, soutenu par la commune de Calvi, les sapeurs-pompiers de Calvi, la SNSM et l’association Ventu du Mare, a été un véritable succès. "Cela nous permet d’avoir un contenu diversifié et riche," ajoute Geyer-Barneix.



La journée a été couronnée par la visite surprise de la princesse Charlène de Monaco, qui s'est rendue sur la plage pour rencontrer les jeunes stagiaires après un passage en hélicoptère au-dessus de la baie de Calvi.