Eaux polluées : les deux plages à éviter en Corse, selon Eau & Rivières de Bretagne

Et en Corse ? La Corse se distingue favorablement dans ce classement, avec seulement deux plages jugées « à éviter » : Girolata et Portigliolo à Propriano. Quinze autres plages, principalement situées autour d'Ajaccio mais aussi à Grosseto-Prugna, Ota, Ville di Pietrabugno et Santa Severina, sont déconseillées en raison de la mauvaise qualité de leurs eaux.

Contrairement aux plages des Alpes-Maritimes, du Nord, du Pas-de-Calais, du Calvados et de la côte nord de la Bretagne, qui dominent les bas du classement, les plages corses sont majoritairement en tête de liste des meilleurs sites de baignade. La façade Atlantique et l'Occitanie rejoignent l'ile de Beauté en tant que zones où la baignade est souvent « recommandée ».



Quatre catégories de plage



« On a essayé de concevoir un autre classement avec les mêmes données. Car beaucoup de plages sont classées bonnes ou excellentes alors même qu’elles subissent des pollutions », a expliqué à l’AFP Christophe Le Visage, vice-président d’ERB. « Avec les concentrations de bactéries qu’on observe sur certaines plages, il y a des risques pour les baigneurs », observe-t-il. « Au lieu d’évaluer globalement la qualité de chaque plage, sur l’ensemble des prélèvements de quatre années [comme le fait l’Agence régionale de santé], on évalue individuellement le risque sanitaire pour chaque prélèvement. » Chaque prélèvement est ensuite classé en bon, moyen ou mauvais, selon des seuils fixés par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.



L’association attribue une note sur 100 à chaque plage en évaluant le risque sanitaire pour chaque prélèvement effectué par les autorités : si 10% des prélèvements sont classés « moyen » ou « mauvais », la note est de 90. Ce classement crée ainsi quatre catégories de plages, où la baignade est « recommandée » (note égale ou supérieure à 95), « peu risquée » (entre 85 et 95), « déconseillée » (de 70 à 85) et « à éviter » (inférieure à 70).