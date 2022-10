193ème fiera di Lisula : cinq jours de fête au programme

Ce mercredi 5 octobre, A Fiera di Lisula fait son grand retour pour sa 193e édition. Un événement organisé depuis quelques années maintenant, par le comité des fêtes A Marinella et ses bénévoles qui travaillent d'arrache-pied tout au long de l'année pour proposer une programmation inoubliable, la foire étant le moment que les lisulani, mais aussi les balanins attendent avec impatience.



Au programme, les artisans et leurs productions fête foraine et buvettes, installés au cœur de la cité Paoline, pour 5 jours de fête. "Nous avons souhaité organiser la foire sur 5 jours, comme ils l'organisaient à l'origine, et comme on l'a connu lorsque nous étions nous-mêmes enfants et adolescents" explique Nicolas Albertini, président d'A Marinella, comité des fêtes. Ainsi, retour à 5 jours de fête, comme cela se faisait depuis presque 2 siècles.



"Une quarantaine d'artisans qui ont été sélectionnés pour le côté foire artisanale. Pour les buvettes, nous avons souhaité privilégier le côté associatif. Avec notamment les associations sportives, l'amicale des sapeurs-pompiers de Lisula et bien d'autres" continue le président.



Mais à Lisula, que serait la foire sans son côté sensationnel et attendu par les plus jeunes, celui de la fête foraine, avec ses manèges et ses stands ? " Il y en a une vingtaine cette année. La grande nouveauté, unforaine est venu du continent avec un tout nouveau manège qui vous propulse à 30 mètres de hauteur".



Le premier rendez-vous est donc donné ce mercredi matin pour l'inauguration officielle avec le discours de Nicolas Albertini, président du comité des fêtes, et d'Angèle Bastiani, maire de la ville ainsi que la traditionnelle bénédiction du curé de la paroisse.



À 11h30, la Fracada viendra déchaîner ses percussions en centre-ville pour annoncer, comme il se doit, l'ouverture des festivités.



À midi, le comité des fêtes offrira à ses sponsors et aux services techniques de la ville, un buffet concocté par Frédérique et Nicolas d'Oriano, ( finalistes de l'émission de la bataille des régions sur M6).



Tous les soirs, de nombreuses animations et repas à thème sur place seront proposés. Le mercredi 5 et le jeudi 6 à 18h, DJ MATT MESSINA. À 20h, le veau à la broche de Christian Bottalico. Vendredi et samedi, à 18h, Titi Salducci pour l'apéro et Pierre-Louis Pistorozzi pour le repas avec le 1er soir l'agneau pré salé et le cochon à la broche le samedi. Pour les groupes, c'est à 21h30 que ça se passe.



I Pignotti le mercredi, Spice Boys Band le jeudi. Le vendredi c'est Snail et samedi Panthères Roses Band. Pour conclure le dimanche, FD Raffo à 18h, le veau à la broche de Marcel Flori et Sumenta Nova en concert avant le grand feu d'artifice prévu ce même jour à 22h.



Et tous les jours, de 11h30 à 18h, le champ de foire sera animé par Eric Albertini.Place à la fête.