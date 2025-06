E Cantid’elle portera les couleurs de la Corse au « Concours de la meilleure chorale de France »

Après les succès des danses et des chants folkloriques, « Le grand concours des régions » de France TV, s’ouvrait aux chorales en 2024. Le jury composé de Vincent Niclo, Magali Ripoll, Laurent Luyat et Adeline Toniutti avaient dû en décembre dernier départager 10 chorales aux univers musicaux très divers : Bretagne, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Ile-de-France, Tahiti, Normandie, Auvergne Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France et Pays de la Loire. Lauréate de cette 1édition, la chorale Leszczynski représentant la région Grand Est. Pour cette édition 2025, 12 régions seront en lice dont la Corse avec la chorale bastiaise E Cantid’Elle dirigée par Anaïs Gaggeri. « E Cantid’Elle est un ensemble polyphonique né en 2018 et constitué de 12 femmes membres du collectif d’artistes amateurs Citàdell’Anima » explique la cheffe de chœur qui signe la plupart des arrangements d’un répertoire à la fois ouvert sur le monde et ancré dans la culture insulaire. L’Ensemble E Cantid'Elle possède une identité forte, dans un esprit convivial et décomplexé. « Nous sommes régulièrement sollicitées pour participer à des évènements culturels sur l’île ». Ainsi la formation a participé au concert de Noël de A Casa di e Lingue, un concert solidaire à l’Alb’oru, collaboré à des enregistrements studio de Daniel Vincensini, Marcan Papi…« En avril, j’ai reçu un coup de fil du directeur de casting du concours organisé par France TV qui souhaitait que la Corse soit présente cette année à la compétition» explique A. Gaggeri, «J’en ai parlé aux filles qui ont validé le projet et on a donc envoyé des vidéos pour candidater».Bingo ! Les prestations de nos bastiaises ont été retenues par la chaine qui a accepté aussi qu’elles interprètent un répertoire en langue corse.Bémol ! France TV ne prend pas en charge les frais alors que l’émission doit être tournée en Alsace. « On a quand même décidé de tenter l’aventure et on s’est mis en quête de partenaires pour financer notre voyage et séjour en Alsace ». D’ores et déjà la mairie de Bastia et la Communauté d’Agglomération de Bastia ont répondu favorablement à une participation et parallèlement une cagnotte a été mise en place sur le web. « C’est pour nous un honneur, une fierté de représenter la Corse, d’être une vitrine pour la Corse, pour les Corses, pour notre langue et pour notre culture » se réjouit Anne-Marie Carta, présidente de l’association Citàdell’Anima. Présente ce vendredi soir au bar l’Ombrage à Bastia lors de l’annonce officielle de cette candidature, Mattea Lacave, adjointe à la culture à la mairie, a félicité l’association au nom du maire et de la municipalité pour cette sélection. « Nous sommes très contents et très fiers que cette chorale représente notre ville et la Corse. Une reconnaissance méritée au vu de leur travail et de la place de cette chorale dans notre ville et dans la culture corse. Elle participe non seulement à l’animation de la ville mais aussi à la cohésion sociale et à l’inclusion »Le tournage du concours 2025 de la « Meilleure chorale de France » pour France 3 aura lieu au Royal Palace de Kirrwiller en Alsace, entre le 22 et le 24 octobre 2025 pour une diffusion en prime time lors des fêtes de fin d’année. Au programme de la prestation des Cantid’elle, un répertoire in lingua corsa, reprises ou créations.