Dressage : un premier concours réussi aux Écuries de Capitoro

Pour les épreuves amateurs, les vainqueurs sont:

- Amateur 3 B: Morgane Gervason et Fleurie à Bord AA

- -Amateur 3 Préliminaire :Livia Maria Ferruccio et DDay d'Utah

- Amateur 2 Préliminaire Maëva Brunet et Caramelo

- Amateur 3 libre: Livia Maria Ferucci et DDay d'Utah

- Amateur 2 libre : Maeva Brunet et Caramelo

- Amateur 3 Grand prix Livia Maria Ferucci et DDay d'Utah

- Amateur 2 Grand prix Maëva Brunet et Caramelo.

-