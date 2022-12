Don du sang : pourquoi la mobilisation est plus que jamais nécessaire pendant les fêtes ?

L’Établissement français du sang (EFS) appelle à une nécessaire mobilisation des donneurs face à la baisse des réserves de sang, impactées par les c

ongés, de conditions météorologiques difficiles, la préparation des festivités ou encore épidémies saisonnièresLes épidémies de grippe et de Covid-19 qui sévissent actuellement en France touchent fortement les donneurs, qui sont alors contre-indiqués temporairement au don, mais aussi le personnel de l’EFS, ce qui contraint parfois à annuler ou réduire des collectes. Pourtant "la collecte ne s’arrêtera pas pendant les fêtes, nos lieux de dons seront ouverts et il est impératif que la fréquentation s’améliore afin de retrouver un niveau de réserve suffisant". détaille Hervé Meinrad, Directeur de la Collecte et de la Production à l’Établissement français du sang (EFS).C’est la raison pour laquelle l’EFS invite l’ensemble de la population à prendre rendez-vous pour un don de sang dès aujourd’hui et à en parler autour de soi. 10 000 dons sont en effet nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins de patients en attente d’une transfusion sanguine. Il peut s’agir de patients souffrant de maladies génétiques, comme la drépanocytose, de cancers et leucémies, ou bien de personnes ayant un besoin plus ponctuel mais vital de sang (en cas d’hémorragies lors d’accidents, ou d’un accouchement ou encore lors d’interventions chirurgicales).Pour se rendre dans un lieu de don, seul, entre amis ou en famille, il suffit de prendre rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou l’appli Don de sang. On peut y retrouver toutes les informations sur les dons et les lieux de collecte, ainsi qu’un questionnaire pour savoir si vouspouvez donner.Les principales conditions pour donner : être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg et se munir d’un justificatif d’identité.