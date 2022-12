Don du sang : Une belle collecte à Ghisonaccia pour clôturer 2022

Plus de 38 Donneurs se sont présentés ce jeudi 8 décembre dans la salle des fêtes de Ghisonaccia permettant à l'EFS (Établissement Français du sang) de prélever 34 poches . 8 nouveaux donneurs ont franchi le pas et ont fait leur premier don.

Une belle collecte qui réjouit le président de l'ADSBPO Jacques Scilteur "Un grand Merci à tous et aussi à l'équipe de Bénévoles de l'ADSBPO (Association pour le Don de Sang Bénévole de la Plaine Orientale) qui ont participé à cette collecte. Mentions spéciales à Guyléne Cabau productrice de Kiwis et d'amandes bio ainsi qu'à Julien Poli producteur de Clémentines bio pour leurs généreux dons de fruits à tous les Donneurs présents à cette collecte. "