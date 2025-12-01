Dix ans après les attentas du 13 novembre, la Corse se souvient

La rédaction le Jeudi 13 Novembre 2025 à 15:05

Dix ans après la nuit d’effroi du 13 novembre 2015 qui a bouleversé la France, la mémoire reste vive. En Corse, on se souvient de Stéphane Albertini, d’Aurélie de Peretti et de tous ceux tombés sous les balles du terrorisme. Ce jeudi matin, les agents de la CdC ont d'ailleurs rendu hommage aux victimes, à leurs familles, et à tous ceux marqués à jamais par cette tragédie.