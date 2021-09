C’est, à vrai dire, un récit à tous les niveaux. Dans un premier temps, j’ai commencé à écrire pour mon petit-fils le jour où sa mère lui a annoncé la mort de son père. C’est le premier chapitre que j’ai rédigé. J’y explique que Stéphane est mort le 13 novembre, et qu’il n’a été enterré que deux semaines plus tard. À ce moment-là, la mère de l’enfant lui a dit : « Il faut que je te dise quelque chose de très important ». C’était la période qui précédait Noël, il sautait sur le canapé, il pensait qu’il s’agissait d’une surprise, de ses cadeaux, inconscient du malheur qui venait de lui arriver. Elle lui a dit : « Tu sais, il y a eu une grosse explosion et papa, comme dans le Roi Lion, n’a pas pu s’enfuir et il est mort. Il est parti dans une fusée sur une étoile, mais nous le garderons toujours dans nos cœurs ». Il s’est arrêté net de rire et de sauter et a juste répété : « Papa est mort ». Il est monté dans sa chambre, où sa nounou l’a suivi. Elle lui a demandé s’il avait bien compris et il a juste répété, « Papa est mort ». Les semaines qui ont suivi, les nuits sans étoiles, il regardait le ciel et se mettait à pleurer. Il craignait qu’on éteigne l’étoile de son père et qu’il se blesse en tombant de si haut. Stéphane était très proche et fier de lui… Une fois que j’ai écrit pour l’enfant l’histoire de son père, l’impact de ce drame sur la famille, forcément j’ai été amené à m’intéresser aux tenants et aux aboutissants de cette tragédie. Pourquoi cette nuit ? J’ai étudié des témoignages et le rapport d’enquête parlementaire dans lequel sont exposées les failles du système.