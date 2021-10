Cette année, le thème de l’innovation a été choisi comme fil conducteur du congrès national des Sapeurs Pompiers. Un thème tout trouvé pour les deux startups qui profiteront de ce rendez-vous pour renforcer et développer leurs partenariats opérationnels avec les services d’intervention et de secours, et commercialiser leur solution.La jeune entreprise, spécialisée dans la e-santé, propose une solution digitale, personnelle et sécurisée, qui regroupe l’ensemble des informations de santé que l’utilisateur aura décidé de renseigner. Ces informations, partageables avec les professionnels de santé au quotidien, sont accessibles en cas d’urgence par les services de secours et d’intervention, pour une prise en charge optimale.À l’occasion du Congrès national des pompiers, l’entreprise entérine un partenariat avec les Unions des Sapeurs Pompiers de Corse-duSud et de Haute-Corse qui permettra d’équiper et de mettre à disposition de l’ensemble des pompiers de Corse et de leur famille la solution Miloé.La startup est accompagnée et hébergée dans les locaux bastiais de l’incubateur de Corse Inizià, qui a accompagné la dirigeante dans sa stratégie produit, dans la structuration interne de l’entreprise ainsi qu’en financement de formation. À ce jour, MILOE a créé 6 emplois en Corse et levé plus de 500 000 euros. Lauréat pour la Corse de la French IOT, le Programme open innovation du Groupe La Poste à destination des entreprises connectées et engagées, MILOE a lancé une campagne de crowfounding sur la plateforme KissKissBankBank jusqu’à la fin du mois d’octobre. Déjà déployée auprès des fédérations sportives en Corse et dans les magasins de moto et de cycles, en 2022 Miloé poursuit sa commercialisation dans les pharmacies.Stand 1A10 Hall 1 www.miloe-sante.comLa jeune startup basée en Corse développe et commercialise auprès des acteurs de la sécurité civile une solution destinée à optimiser l’utilisation des drones. Grâce à une solution web et des modules d’intelligence artificielle permettant une visualisation et une interprétation optimale des images aériennes, tant en phase de prévention, de secours ou de diagnostic. Midgard est une entreprise incubée et hébergée par Inizià.Accompagnée par la structure dans la définition de son étude de marché, de sa stratégie et dans ses levées de fonds, la startup a, à ce jour, créé 10 emplois basés à Ajaccio et a levée plus de 500 000 euros de fonds privé et publics. INIZIÀ est également intervenu en finançant de prestations et des formations (juridique, technologique, management, promotion) à même de soutenir la croissance de la startup.Stand 3h1 Hall 3 - Parc Chanot Marseille www.midgard-ai.com