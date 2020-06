MIDGARD, jeune entreprise innovante corse, signe un partenariat avec le SIS du Gard

Le développement de l’innovation technologique consiste à la création de fonctionnalités d’interprétation automatique des images, grâce à l’intelligence artificielle, pour mieux gérer les enjeux territoriaux et ce, en matière de prévention des risques, d’opération de secours et aussi, d’évaluation et de diagnostic.

Ce partenariat d’innovation avec le SDIS du Gard marque le début d’une campagne d’expérimentation menée par MIDGARD sur le territoire national. Pour ce faire, quatre SDIS ont été sélectionnés. Ainsi, un partenariat vient d’être signé avec le SDIS des Bouches-du-Rhône. Les tests débuteront mi-juillet.Les partenariats avec deux autres SDIS sont en cours de finalisation.

C’est à l’issue de cette vaste campagne de test menée au niveau national que MIDGARD, jeune entreprise innovante accompagnée par INIZIA-l’incubateur de Corse, lancera officiellement sa solution de sécurité civile globale, lors du 127ème Congrès national des Sapeurs-Pompiers qui aura lieu du 14 au 17 octobre 2020 à Marseille.

Toujours en recherche d’innovation en relation avec ses missions, le Service départemental d’incendie et de secours du Gard est naturellement tourné vers les nouvelles technologies. La mutualisation des compétences et des moyens est particulièrement nécessaire dans ce domaine.L’application dénommée MIDGARD permettra, notamment, aux sapeurs-pompiers de gérer, visualiser et analyser leurs données aériennes, et apporter ainsi une aide à la décision pour la gestion opérationnelle.





Le SDIS du Gard emploie 3 500 personnes et dispose d’un budget de 129, 3 millions€ (*)

En 2019, les sapeurs-pompiers du Gard ont réalisé 63 103 interventions dont plus de 5 000 incendies.

Le département du Gard compte 735 000 habitants et couvre 5 848km2.

Typiquement méditerranéen par ses paysages et ses modes de vie, il cumule de nombreux risques : feux de forêts, inondations, en particulier.





Jeune pousse insulaire dont l’ambition est d'accélérer et de fiabiliser la prise de décision sur les opérations de secours, MIDGARD a été fondée, le 18 juin 2019, par Anne-Sophie Cadre, ingénieure ENAC en aéronautique, titulaire d’un Mastère Spécialisé à Télécom Paris Tech en Intelligence Artificielle et par Laurent Terramorsi, titulaire d’un DU gestion de crise , ancien pompier de Paris, pompier professionnel à Ajaccio.

MIDGARD est accompagnée par INIZIÀ-l’incubateur de Corse.





INIZIÀ est le moteur de la dynamique de l’innovation entrepreneuriale portée par les start-up corses. Levier du développement économique insulaire, INIZIÀ est la référence en matière d’ingénierie de l’innovation de la Collectivité de Corse. Sa mission, de service public, est la création d’entreprises et la pérennisation d’activités économiques, en Corse, par l’accompagnement de projets innovants.

Créé en 2006, INIZIÀ est sur le territoire le seul incubateur à bénéficier de l’agrément du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il fait partie d’un réseau RETIS qui compte, au niveau national, plus de 80 structures d’accompagnement de projets innovants dont 19 incubateurs publics.

Dans le cadre de sa mission de détection, d’accompagnement et de suivi des projets innovants, INIZIÀ intervient en complément et en partenariat avec d’autres acteurs du développement économique insulaire : la Collectivité de Corse, l’Università di Corsica Pasquale Paoli…

* Centre de secours de Nîmes Saint Césaire 1288, Avenue Joliot Curie 30932 Nîmes cedex 9