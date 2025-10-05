CorseNetInfos
Deux incendies et près de 200 hectares détruits entre Saint-Florent et Oletta


La rédaction le Dimanche 5 Octobre 2025 à 15:35

Le Nebbiu continue de brûler. Le premier feu s’est déclaré en fin de matinée sur la commune de Saint-Florent, au lieu-dit Fromentica, avant de se propager dans la plaine de l’Aliso, sur la commune voisine d’Oletta. Le second sinistre s’est déclenché en début d’après-midi dans le secteur du lac de Padula, également à Oletta.



(Photo et vidéo Hélène Fausto Giovannetti FB)
Selon les premières estimations, la superficie parcourue par les flammes serait comprise entre 100 et 150 hectares pour le premier incendie, et entre 20 et 50 hectares pour le second.
Pour contenir la progression du feu, dix groupes d’intervention de sapeurs-pompiers sont engagés, soit environ 160 personnels et 40 véhicules. Ils sont appuyés par la réserve communale de sécurité civile et les sapeurs forestiers.


Si il y a eu quelques défenses de points sensibles effectuées avec moyens terrestres sur le feu d'Oletta pour le moment le SIS de Haute-Corse souligne qu'il n'y a pas eu de victimes ni de pertes matérielles sur les deux foyers.


Des renforts aériens sont également déployés : un DASH 8 et deux Pélicans effectuent des largages sur les zones les plus actives.
La route départementale RD 82 demeure fermée à la circulation depuis la RD 81, au niveau du pont de fer, afin de sécuriser le secteur.



Le préfet de la Haute-Corse, Michel Prosic, et le sous-préfet de Calvi, Yoann Toubhans, suivent la situation en lien avec les maires des communes concernées et les services d’incendie et de secours. Les autorités appellent la population à la plus grande prudence.





