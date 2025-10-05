Deux incendies et près de 200 hectares détruits entre Saint-Florent et Oletta

Selon les premières estimations, la superficie parcourue par les flammes serait comprise entre 100 et 150 hectares pour le premier incendie, et entre 20 et 50 hectares pour le second.
Pour contenir la progression du feu, dix groupes d’intervention de sapeurs-pompiers sont engagés, soit environ 160 personnels et 40 véhicules. Ils sont appuyés par la réserve communale de sécurité civile et les sapeurs forestiers.
Si il y a eu quelques défenses de points sensibles effectuées avec moyens terrestres sur le feu d'Oletta pour le moment le SIS de Haute-Corse souligne qu'il n'y a pas eu de victimes ni de pertes matérielles sur les deux foyers.
Des renforts aériens sont également déployés : un DASH 8 et deux Pélicans effectuent des largages sur les zones les plus actives.
La route départementale RD 82 demeure fermée à la circulation depuis la RD 81, au niveau du pont de fer, afin de sécuriser le secteur.
Le préfet de la Haute-Corse, Michel Prosic, et le sous-préfet de Calvi, Yoann Toubhans, suivent la situation en lien avec les maires des communes concernées et les services d’incendie et de secours. Les autorités appellent la population à la plus grande prudence.
Pour contenir la progression du feu, dix groupes d’intervention de sapeurs-pompiers sont engagés, soit environ 160 personnels et 40 véhicules. Ils sont appuyés par la réserve communale de sécurité civile et les sapeurs forestiers.
Si il y a eu quelques défenses de points sensibles effectuées avec moyens terrestres sur le feu d'Oletta pour le moment le SIS de Haute-Corse souligne qu'il n'y a pas eu de victimes ni de pertes matérielles sur les deux foyers.
Des renforts aériens sont également déployés : un DASH 8 et deux Pélicans effectuent des largages sur les zones les plus actives.
La route départementale RD 82 demeure fermée à la circulation depuis la RD 81, au niveau du pont de fer, afin de sécuriser le secteur.
Le préfet de la Haute-Corse, Michel Prosic, et le sous-préfet de Calvi, Yoann Toubhans, suivent la situation en lien avec les maires des communes concernées et les services d’incendie et de secours. Les autorités appellent la population à la plus grande prudence.
-
Gouvernement Lecornu : La majorité des ministres sortants reconduits, sauf Laurent Marcangeli
-
EN IMAGES- À Ajaccio, la Marie-Do fait courir plusieurs centaines de personnes pour la bonne cause
-
Incendies en Haute-Corse : plus de 380 hectares brûlés entre Saint-Florent et Oletta
-
25e Tour de Corse Historique - Une 25e édition rugissante
-
Feu de végétation à Saint-Florent : 15 hectares parcourus, la RD 81 coupée