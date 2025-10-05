CorseNetInfos
Feu de végétation à Saint-Florent : 15 hectares parcourus, la RD 81 coupée


La rédaction le Dimanche 5 Octobre 2025 à 12:21

Un important incendie s’est déclaré ce samedi matin, vers 10h56, sur la commune de Saint-Florent, au lieu-dit Fromentica. Le feu, attisé par un vent de nord-ouest, a déjà parcouru environ 15 hectares de végétatio



Feu de végétation à Saint-Florent : 15 hectares parcourus, la RD 81 coupée
Aucune victime n’est à déplorer, mais la route départementale 81 est fermée à la circulation au niveau du pont de fer pour permettre l’intervention des secours.
Près de 80 sapeurs-pompiers et 24 engins de lutte sont mobilisés, avec le renfort de moyens venus de Corse-du-Sud et de la sécurité civile. Les réserves communales feux de forêts participent également aux opérations sur le terrain.
Côté moyens aériens, un DASH 8 est actuellement en transit depuis Ajaccio, tandis que deux Canadair ont décollé du continent pour venir appuyer les secours.
L’intervention est toujours en cours.




