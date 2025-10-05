Feu de végétation à Saint-Florent : 15 hectares parcourus, la RD 81 coupée

Aucune victime n’est à déplorer, mais la route départementale 81 est fermée à la circulation au niveau du pont de fer pour permettre l’intervention des secours.
Près de 80 sapeurs-pompiers et 24 engins de lutte sont mobilisés, avec le renfort de moyens venus de Corse-du-Sud et de la sécurité civile. Les réserves communales feux de forêts participent également aux opérations sur le terrain.
Côté moyens aériens, un DASH 8 est actuellement en transit depuis Ajaccio, tandis que deux Canadair ont décollé du continent pour venir appuyer les secours.
L’intervention est toujours en cours.
Près de 80 sapeurs-pompiers et 24 engins de lutte sont mobilisés, avec le renfort de moyens venus de Corse-du-Sud et de la sécurité civile. Les réserves communales feux de forêts participent également aux opérations sur le terrain.
Côté moyens aériens, un DASH 8 est actuellement en transit depuis Ajaccio, tandis que deux Canadair ont décollé du continent pour venir appuyer les secours.
L’intervention est toujours en cours.
-
Gouvernement Lecornu : La majorité des ministres sortants reconduits, sauf Laurent Marcangeli
-
EN IMAGES- À Ajaccio, la Marie-Do fait courir plusieurs centaines de personnes pour la bonne cause
-
Incendies en Haute-Corse : plus de 380 hectares brûlés entre Saint-Florent et Oletta
-
25e Tour de Corse Historique - Une 25e édition rugissante
-
Deux incendies et près de 200 hectares détruits entre Saint-Florent et Oletta