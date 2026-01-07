Deux belles fresques ornent désormais les cours de l'école Calloni à Bastia

« Ce travail entre dans le cadre de nos projets avec les différentes écoles de la ville » explique Juana Macari, directrice de Una Volta. « La demande nous avait été formulée par Julia Zapatta, enseignante de CE1 de l’école après qu’un premier projet n’a pas abouti. On a donc planifié cette opération dans le cadre de nos activités pour cette année scolaire 2025/2026 ». Le travail a débuté en septembre avec la venue de l’autrice-illustratrice Annabelle Buxton à Una Volta. « Ces temps d’échanges ont permis aux élèves de produire les éléments qui composent les fresques, ensuite assemblés en composition par Annabelle Buxton. Puis la réalisation des fresques avec les élèves et l’équipe d’Una Volta, Laetitia Memmi, animatrice en Arts plastiques et Julien Veronneau, médiateur culturel, s’est effectuée durant plus d’une semaine au mois de mai ».





L’inauguration a eu lieu ce jeudi 25 juin en présence des élèves, du directeur d’établissement, des enseignants, de l’équipe d’Una Volta, et des différents partenaires, inspection académique, Aurélie Boutelier et mairie de Bastia. « Nous avons participé financièrement pour l’achat du matériel et de la peinture et aussi avec nos équipes techniques qui ont par exemple préparé les supports sur lesquels ont été peintes les deux fresques » souligne Mathilde Thieblemont, directrice de l'éducation et de la vie scolaire à la mairie de Bastia. « Au total ce sont 160 élèves qui se sont attachés à la réalisation de ces fresques. 3 classes de CP, 2 CE1, 2CE2, 1 CM1/CM2, 1 CM2 et une classe Uliss » indique de son côté Jean-Pierre Cesari, directeur de l’école Calloni.

Lors des ateliers au centre culturel les élèves ont créé des compositions, des collages, des numérisations et Annabelle Buxton a effectué le montage de la maquette à partir des visuels des gamins. « Annabelle s’est inspirée du patrimoine naturel, s’est documentée sur la faune et la flore de notre région et les deux fresques ont été placées sous deux thématiques : Le maquis et la montagne d’une part, le milieu marin d’autre part. Deux thématiques qui parlaient bien à notre autrice qui a réalisé des ouvrages en ce sens » indique le médiateur culturel Julien Veronneau.





Tous les élèves se sont ensuite retrouvés en mai, le pinceau à la main, pour embellir les murs des deux cours de récréation. Le retour d’expérience des élèves ? Des élèves ravis ! « C’était fun » nous déclare l’un d’eux, « ça m’a donné envie de continuer la peinture » ajoute un second, « C’était trop bien, l’activité était trop intéressante » renchérit une blondinette.

