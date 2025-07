Des visages d'anciens vont illuminer l'espace public dans l'Extrême-Sud : le projet artistique mémoriel de Philippe Echaroux

Je viens de fêter mes 42 ans, donc, oui le temps passe !

Dans notre vie active, on entend souvent dire qu’on n’a pas beaucoup de temps. Or, j’ai déjà fait un projet avec des centenaires et je trouvais intéressant d’aller leur demander, à eux qui n’ont vraiment plus beaucoup de temps, ce qu’ils diraient à un jeune qui dit qu’il n’a pas le temps. Et les réponses étaient assez intéressantes. Ils disaient : le temps, vous l’avez, il faut le prendre. C’est assez simple, mais quand c’est dit par quelqu’un qui a plus de cent ans, ça ne résonne pas pareil. Et forcément, quand on a affaire à des personnes âgées qui nous parlent de leur jeunesse, ben ça nous renvoie quelque chose, puisque on est en train de vivre la nôtre.

Claude Papi, je ne pouvais pas le photographier, forcément, puisqu’il est décédé. Du coup, j’ai fait une exception. D’habitude, je ne projette que des gens que je photographie ou des choses que je dessine. J’avais retravaillé une vieille photo d’archives avec l’intelligence artificielle et beaucoup d’huile de coude, pour mettre la photo sur son stade. C’était une nouvelle démarche pour moi et j’ai trouvé ça intéressant. Je connaissais son nom car je m’intéresse au foot, mais je ne connaissais pas tant son histoire, ni l’importance qu’il avait ici. J’ai pu rencontrer sa famille. Je suis artiste, et mon boulot c’est de faire une œuvre qui marque les gens. Pas moi. Et donc, c’est assez émouvant à vivre en tant qu’artiste de voir l’émotion dans le regard des proches.



Héroïnes de ces deux premières oeuvres monumentales, Toussainte et Ghita, 94 ans, seront projetées chaque nuit sur la Marine et sur le Bastion du Palais à Porto-Vecchio. Pour découvrir leurs histoires et connaître les lieux des prochaines projections (à Sotta, Figari, Lecci...), rendez-vous sur

(rires).