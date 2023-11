Portivechju : le stade Claude-Papi honore le "Divin Chauve"

Cet hommage a débuté par un appel à projets auquel de nombreux artistes ont répondu et a trouvé sa conclusion ce soir, peu après 19 heures, par le dévoilement de l'œuvre qui est, désormais, projetée tous les soirs sur le bardage de la tribune de l'enceinte des Quatre-Chemins. C'est l'œuvre du photographe Philippe Echaroux qui a été retenue.





Ce photographe de renommée internationale avec une approche empreinte de beaucoup d'émotion a su rendre à merveille la personnalité de Claude Papi. Il s'est, par ailleurs, fait remarquer en 2016 dans la forêt amazonienne en attirant l'attention de l'opinion internationale sur la déforestation et les droits des peuples autochtones en projetant sur les arbres les portraits de membres de la tribu Surui.





Le vernissage de cette œuvre a, donc, eu lieu ce mardi soir en présence de Jean-Christophe Angelini, maire de Portivechju et président de la CCSC, des vice-présidents et élus communautaires ainsi que de la famille de Claude Papi et de nombreux proches.

Un moment particulier, car au-delà du seul aspect sportif Claude Papi appartient au patrimoine de la Corse avec cette fabuleuse épopée européenne des Bleus bastiais au cœur de ces années 70, porteuses de bien des vents et pas seulement sur le rectangle vert du ballon rond.