Le street artiste Philippe Echaroux donne un visage à la tour génoise d'Erbalunga

Deux jours de repérage et deux soirées de projection et de capture d'image ont été nécessaires à ces créations. « Un pur plaisir de créer à Bastia et Erbalunga qui sont si authentiques et pittoresques » insiste l’artiste. Il va d’abord parcourir la ville à pied et imaginer où il pourrait projeter ses visages et ses graffs de lumière. La nuit venue, il place son matériel, projette sur les supports choisis durant la journée, et la magie opère, ou pas. Si c’est le cas, il s’attelle alors aux réglages qui marieront parfaitement le support et le sujet projeté. Une fois que tout est parfait, il immortalise la performance artistique en la capturant en une photo « en pause longue ».



La projection ne dure qu'une quinzaine de minutes, le temps pour l'artiste de réaliser ses photos. Puis tout disparaît dans la nuit. Un caractère éphémère, sans autorisation de la ville, cher au courant de l'art urbain. Avec une différence dans le travail de Philippe Echaroux : rien n'est sali ou dégradé. « Sa démarche est aussi de ne déranger personne » explique Christophe Rioli, son galériste et agent, qui lui aussi est lié à Bastia. Bien qu'il possède une galerie d'art parisienne, le passionné d'art est originaire et vit à Bastia. Le temps de quelques jours il a servi de guide à l'artiste pour qu'il puisse exprimer sa créativité dans les plus lieux bastiais.