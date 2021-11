Des ateliers cinéma au centre de loisirs de l'Île Rousse

Chaque année, l'équipe du festival du film de Lama organise les Sguardi Zitellini, deux jours de découverte du cinéma à destination du public scolaire de la région. Ces deux journées qui se déroulent au mois de juin au cœur du village de Lama, permettent à des classes de primaires d'assister à des ateliers de découverte des métiers et des techniques du 7e art. Au-delà de l'aspect ludique, les intervenants proposent aussi aux enfants des codes et des outils pour mieux décrypter les images – nombreuses – qui les entourent.





Pour cause de crise sanitaire, la dernière édition des Sguardi n'a pu avoir lieu. A l'occasion de « a festa di a lingua Corsa » qui se déroule jusqu'au 7 décembre, le festival a donc décidé de délocaliser ces ateliers au centre de loisirs voisin, en partenariat avec la Communauté de Communes de L'Île Rousse Balagne et la Collectivité de Corse. Pendant la première semaine des vacances, c'est l'association Fiura Mossa qui est venu proposer un atelier de doublage en langue corse. A partir de saynètes du film E fole ritrose (version corse d'Un conte peut en cacher un autre), les enfants des grandes sections du centre – entre 6 et 10 ans – se sont essayé au doublage. Un exercice redoutable pour pratiquer la langue mais également pour s'essayer au jeu d'acteur et aux différentes interprétations. Pendant la 2e semaine, ce sont les plus petits – de 3 à 5 ans – qui ont eu droit à un atelier de découverte du cinéma d'animation. Ils ont pu utiliser un thaumatrope1, un praxinoscope2 puis, par petits groupes, ils ont réalisé et mis en scène des tours de magie devant la caméra, sous le regard de l'intervenante Florence Francheschi. Pendant ce temps, le reste du groupe découvrait le formidable conte animé Monsieur Bout de Bois. Une projection suivie d'un atelier dessin pour reproduire la famille bout de bois dans certaines scènes du film. Pour ces deux journées, les intervenants et le coordinateur du Festival ont pu compter sur le soutien, l'accueil et l'encadrement du personnel du centre de loisirs.





Projections hivernales



Du côté du village de Lama, qui n'a pu cette fois accueillir les scolaires, les séances hivernales se poursuivent. Après la projection du formidable film d'Agnès Varda, Visages Villages, fin octobre, c'est Microcosmos : Le peuple de l'herbe, réalisé par Claude Nuridsany et Marie Pérennou, qui sera projeté dimanche 21 novembre à 16h30. En effet, cette année, les traditionnelles séances hivernales sont consacrées aux films documentaires. Pendant ce temps, l'équipe du festival qui s'est renforcée avec la venue d'une alternante de Corte (licence design numérique), prépare déjà la prochaine édition de sa manifestation qui aura lieu du 30 juillet au 5 août 2022. Toujours sous les étoiles de Balagne, « a tela sott'a e stelle » !