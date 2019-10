Dégradations à la DDTM de la Haute-Corse : le coup de colère du président de la chambre d'agriculture

Selon un communiqué de la préfecture de la Haute-Corse"Après un bref échange verbal, Joseph Colombani se serait emparé d’un extincteur et dégradé le mobilier se trouvant dans le bureau. Deux tables, deux fauteuils, un téléphone et un ordinateur ont été détruits."

"Une évaluation de l’étendue des dégâts est en cours et un dépôt de plaine a été effectué" par le directeur de la DDTM et par le préfet de la Haute Corse, François Ravier, qui, dans un communiqué, "condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence et apporte son total soutien au directeur ainsi qu’à l’ensemble des personnels de l’établissement."

Le préfet de Haute-Corse ajoute que "l’État maintient en permanence l’écoute et le dialogue avec la profession agricole afin de trouver notamment des solutions pour les agriculteurs les plus en difficulté."

Une enquête a été ouverte à la suite du double dépôt de plainte auprès du commissariat de Bastia.