Dany Mangion publie "L’année féroce", un roman d’apprentissage à Ajaccio dans les années 1970

Dany Mangion, née Pompa à Bonifacio, mène depuis plusieurs décennies un travail littéraire et artistique exigeant, profondément ancré dans la Méditerranée et en Corse. Elle s’est fait connaître d’un large public avec son ouvrage consacré à Marcel Pagnol (Henri Veyrier Artefact, 1986), largement diffusé et médiatisé à l’époque, notamment par Bernard Pivot.

Parmi ses autres publications figurent La Maison Versini (Méditerranea, 2001, aujourd’hui épuisé) ainsi que sa contribution à Mémoire(s) de Corse (Colonna Éditions, 2012).

Son parcours personnel, marqué par la surdité, et son engagement artistique en tant que peintre contemporaine nourrissent une œuvre singulière, qui fait d’elle une auteure importante du paysage culturel insulaire.





"L’année féroce"

Son dernier roman, "L’année féroce", se déroule à Ajaccio en 1975-1976. Il raconte une année décisive dans la vie de Caroline, une jeune fille sourde de 18 ans, issue du quartier populaire des Cannes, où elle a grandi. Élève en terminale philosophie au lycée Laetitia, elle affronte sa dernière année scolaire, celle du baccalauréat.

Pour Caroline, cette année est « féroce » : difficulté à réussir, à devenir femme, à trouver sa place, à aimer. Un professeur de philosophie qui balaie son travail, une mère enfermée dans ses peurs, des amitiés intenses mais fragiles. La pression du bac, les doutes, les complexes, les élans amoureux maladroits, et cette accumulation de sentiments contradictoires propres à l’entrée dans l’âge adulte, au moment précis où tout peut basculer.

Un récit sensible et juste sur une jeunesse ajaccienne aujourd’hui révolue, mais dont l’empreinte demeure.