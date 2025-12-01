Calenzana : quand les jeunes entrepreneurs choisissent de revenir au village

Dans un contexte où de nombreux jeunes créateurs d’entreprise s’installent en ville, attirés par la promesse d’une rentabilité rapide, Calinzana fait figure d’exception. Le village, vivant et attaché à ses traditions, voit aujourd’hui apparaître une nouvelle dynamique, celle d’entrepreneurs qui choisissent délibérément de revenir au village pour y travailler et y développer une activité durable.Boulangeries, biscuiteries, cafés, restaurants et magasins, parmi eux, Aurélie Sacco, fondatrice de la maison de bien-être et de cosmétique Olmia Casa Materna, s’est installée dans la cave de la maison familiale, qu’elle a su transformer en lieu paisible et cocooning.« L’ouverture de Olmia Casa Materna est un vrai retour aux sources pour moi. Olmia est née en 2014 à Ajaccio, mais j’ai toujours su que je reviendrais un jour à Calenzana, mon village natal. C’est ici que j’ai grandi, entourée par la nature corse. C’est dans cet environnement que j’ai appris à aimer les plantes et leurs propriétés ».



Un projet profondément ancré dans l’histoire familiale

Après plusieurs années passées à Ajaccio pour lancer son concept, Aurélie n’a jamais perdu le lien avec son village.

« J’avais déménagé des meubles du village, accroché des photos de famille au mur pour me sentir chez moi. Mais au fond, je savais que mon travail avait vocation à revenir ici».

Aujourd’hui, elle exerce ses soins, utilisant ses créations cosmétiques dans une pièce de la maison familiale, transformée en institut. Un choix symbolique, mais aussi identitaire.

« Travailler dans ce lieu chargé d’histoire me donne beaucoup de force. J’ai grandi ici, et chaque jour je suis inspirée par ce que ce lieu représente. Cette proximité m’aide à rester fidèle à l’essence même d’Olmia, des produits sincères, respectueux et en harmonie avec la nature ».

Dans cet espace intime, Aurélie propose des soins, des massages, des créations cosmétiques naturelles et envisage déjà d’ouvrir des ateliers autour de la botanique et de la cosmétologie artisanale.





Entreprendre dans le rural, un acte volontaire et engagé

Au-delà de son projet personnel, Aurélie porte un message plus large. « Calenzana est un village riche en histoire et en traditions, mais comme dans beaucoup de villages, le développement économique est freiné par un système où la rentabilité immédiate prévaut. Ouvrir ici, c’est dire qu’on peut réussir autrement. C’est plus long, plus difficile, mais tellement plus épanouissant».

Avec Olmia, elle souhaite montrer que le rural peut être une terre fertile pour l’innovation, pour peu qu’on prenne le temps d’y tisser du lien et d’y travailler avec sens.

Elle projette aussi de collaborer davantage avec des producteurs locaux, de favoriser les circuits courts, et de développer des activités nouvelles : « Des ateliers de fabrication, des formations en massage, des rencontres autour des plantes. J’aimerais que ce lieu devienne un espace vivant ».





Une marque fondée sur l’ethno-botanique et le patrimoine corse

La philosophie d’Olmia repose sur l’idée que la beauté est inséparable du bien-être intérieur.

Inspirée par son parcours universitaire, un master 2 en histoire et anthropologie, suivi d’un doctorat, Aurélie a créé une cosmétique qui relie plantes corses, traditions, bien-être et émotion.

Sa ligne OLMIA Skin Care est pensée comme un hommage au patrimoine botanique insulaire . Des matières premières 100 % naturelles, des ingrédients issus de la production insulaire, des formulations élaborées en collaboration avec le laboratoire corse de Muriel Crestey, et un design confié au directeur artistique, son compagnon, Charly Molinelli.

« OLMIA représente le lien entre l’homme et la plante, l’or végétal qui nous relie à la nature. Ma volonté est de proposer des produits traçables, sincères, respectueux du vivant».

La marque ambitionne un développement national et international tout en conservant une production locale, respectueuse des agriculteurs et des savoir-faire.



Autour d’Olmia Casa Materna, Aurélie Sacco développe également une vaste gamme de soins naturels et holistiques élaborés en Corse, reflet de sa vision d’une cosmétique sincère, sensorielle et profondément liée au végétal. Sa ligne universelle réunit des essentiels du rituel bien-être comme l’huile O, produit phare antioxydant et raffermissant, un sérum précieux pour la régénération nocturne, un gommage naturel, une eau florale mystérieuse, une crème nourrissière riche, une huile démaquillante à texture évolutive ou encore un pur jus ultra concentré, conçus pour offrir efficacité et douceur.



À cela s’ajoutent des créations dédiées à l’art de vivre, comme les bougies, brumes d’oreiller et parfums d’intérieur inspirés de l’odeur caractéristique de l’huile O. Fidèle à son engagement envers les familles, Aurélie propose aussi une gamme complète pour les bébés, enfants et femmes enceintes : pâte de bain adoucissante, talc végétal, liniment, huiles douces, eau nettoyante, éponges naturelles, lingettes lavables et même une baignoire évolutive pensée pour accompagner les tout-petits. Pour les amateurs de « fà lu da per tè », Olmia met à disposition une pharmacopée composée de poudres végétales, synergies d’huiles essentielles, eaux florales, jus de fruits et matériel permettant de créer chez soi des soins sur mesure grâce à des recettes brevetées.



Les voyageurs ne sont pas oubliés, avec des produits pratiques et naturels, un gel lavant 3-en-1, une barre de massage, une savons saponifiés à froid et des pastilles dentifrice, tandis qu’une gamme de tisanes bien-être, détox, sommeil, défenses naturelles, complète l’approche holistique de la marque. Enfin, Olmia s’adresse également aux professionnels du bien-être avec des huiles de massage spécialisées, des formats cabine adaptés et une cire protectrice unique pour préserver les mains des praticiens. Une offre complète, cohérente et profondément enracinée dans la botanique insulaire.





Une nouvelle dynamique entrepreneuriale en Balagne ?

Pour Aurélie, le mouvement est enclenché. « Je suis persuadée que d’autres entrepreneurs reviendront en milieu rural pour y développer leurs activités. Il y a tant à faire ici. On peut conjuguer modernité et traditions, entreprise et village. Et surtout, on peut réussir», confie-t-elle.

Avec l’ouverture d’Olmia Casa Materna, Calenzana confirme sa capacité à attirer sa jeunesse et à inspirer une nouvelle manière d’entreprendre, patiente, enracinée, créative et durable.

« J’ai hâte de voir Olmia s’épanouir ici, et j’espère que les habitants de Calenzana et des villages environnants seront curieux et fiers de ce que l’on peut accomplir ensemble».

