Les Invernale des Rencontres de Calenzana : un voyage au cœur des chants et musiques du monde

En plein cœur de l’hiver, Lumiu devient un point de ralliement des voix du monde. Du 5 au 10 février, les Rencontres de Calenzana investissent l’espace Edmond-Simeoni pour la 6ᵉ édition des Invernale, un festival qui fait du chant un lieu de rencontre, de formation et de dialogue entre cultures.« Les Invernale, c’est avant tout une démarche de transmission et de partage », explique Aurelia Sicurani, au nom des Rencontres de Calenzana.



Transmission au cœur du projet, une masterclass de polyphonies corses



Moment fort de cette édition, la journée du 8 février sera entièrement consacrée à une masterclass de polyphonies corses, organisée de 10h à 17h. « Les places sont volontairement limitées pour garantir un enseignement de qualité. L’objectif est de proposer un véritable temps de travail, exigeant et accessible à la fois », souligne Aurelia Sicurani.

Animée par des chanteurs professionnels reconnus, cette masterclass réunira Jean-Luc Geronimi, Stéphane Serra, José Filippi, et Jean-Marc Fabrizy.

« Ce sont des artistes qui travaillent ensemble, qui réalisent chaque année un travail remarquable. Cela fait maintenant quatre ans que cette masterclass existe, et le public répond toujours présent ».





Une action culturelle tournée vers la jeunesse

Dans la continuité de cette volonté de transmission, le festival s’accompagne également d’interventions en milieu scolaire, à l’école de Lumiu, à celle de Belgodère, et, sous réserve de confirmation, au collège de Calvi.

« C’est essentiel pour nous d’aller à la rencontre des jeunes et de leur faire découvrir ces musiques, ces voix, cette passion », insiste Aurelia Sicurani.





Une programmation ouverte sur le monde

Fidèles à leur ADN, les Rencontres de Calenzana ont construit une programmation mêlant ancrage corse et ouverture internationale. « Il est important de s’ouvrir aux autres cultures. C’est par l’échange que l’on grandit », rappelle la directrice du festival. La programmation 2026 des Invernale s’articule autour de cinq soirées de concerts, toutes programmées à 20h à l’espace Edmond-Simeoni, à Lumiu. Le festival s’ouvrira le 5 février avec Isulatine, avant d’accueillir le 6 février le groupe basque Kalakan. Le 7 février, la scène sera partagée par deux formations corses, Mimoria Tramandata. Après une journée consacrée à la formation, le festival reprendra le 9 février avec Shagan et Altana proposant une rencontre musicale entre Orient et Occident, Sibérie et Bulgarie, avant de se conclure le 10 février avec Parent3lla, une formation originaire des Pouilles, en Italie du Sud.



Côté pratique, chaque concert est proposé au tarif de 20 euros, avec un pass cinq concerts à 50 euros. La journée de stage de polyphonies corses, organisée le 8 février, est accessible au tarif de 50 euros. La billetterie est disponible en ligne sur le site des Rencontres de Calenzana, ainsi que sur place les soirs de concert, à partir de 19h. « Toute la programmation détaillée et les inscriptions sont disponibles sur notre site », précise Aurélia Sicurani.





Des événements en hors saison pour le plus grand plaisir des locaux et visiteurs

Organiser un événement culturel hors saison relève d’un choix assumé des Rencontres de Calenzana, qui entendent faire vivre les territoires au-delà des seuls temps touristiques. En investissant l’hiver, le festival revendique un autre rapport au temps, plus propice à l’écoute, à la rencontre et à la transmission. Cette temporalité permet également de créer des conditions favorables aux échanges avec les artistes, aux actions pédagogiques et à la formation, tout en inscrivant la culture comme un élément structurant de la vie locale, y compris lorsque l’activité ralentit.

