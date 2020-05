Déconfinement : voici l'attestation pour vous déplacer à plus de 100 km de votre domicile

Après sept semaines de restrictions de déplacements, depuis ce 11 mai, l’attestation dérogatoire de sortie n’est désormais plus obligatoire si vous restez dans un rayon de 100 kilomètres autour de votre domicile. Les déplacements longue distance continuent en revanche à être limités et si vous quittez votre département ou dépassez le seuil de 100 kilomètres (un motif familial ou professionnel « impérieux »), vous devrez remplir une attestation dérogatoire Le nouveau document est téléchargeable depuis lundi soir sur le site du ministère de l'Intérieur. Il est également possible de générer une version numérique.