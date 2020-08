Déconfinement : Des « Vacances autrement » pour les jeunes des quartiers sud de Bastia

Le dispositif «vacances autrement», mis en place par les 4 associations OPRA, FALEP 2B, LEIA et PEP 2B, comprend deux opérations intitulées «Quartiers d’été » et «Colonies apprenantes», cofinancées par la CAF de Haute Corse, DDCSP, Ville de Bastia, CAB, CDC, Rectorat et TOTAL Corse ISULA VERDE.

«Bien avant que le gouvernement ne mette en place les Vacances Apprenantes, nous nous sommes posés la question : Que faire pour nos jeunes après le confinement » explique Françoise Huguet, directrice de la l’association OPRA à Paese Novu (Bastia). «Avec Leia, la Falep, la PEP et donc OPRA, nous avons monté un projet partenarial sur notre quartier en mutualisant nos compétences. Compétences en protection de l’enfance pour l’association LEIA, compétences dans le domaine éducatif et loisirs et dans le domaine du médico-social pour les PEP 2B, compétences dans les domaines du soutien à la parentalité, soutien scolaire et animation dans le cadre de leurs missions d’éducation populaire pour les associations OPRA et FALEP 2B. Nous étions devant deux situations : des enfants qui cette année ne pourraient pas partir en vacances et des enfants en manque de suivi scolaire rigoureux. C’est ainsi que le projet est né, sous deux formes : quartier d’été et Colonie apprenante en partenariat avec des associations culturelles et sportives».

Le premier concept, « Quartier d’été », a concerné 96 enfants de CP à 6ème durant tout le mois de juillet. «Des enfants jeunes donc, dont les familles étaient globalement très inquiètes de les laisser partir en colonie mais qui étaient par contre favorables à des activités de proximité » précise F.Huguet. «A l’inverse les adolescents ont manifesté leur désir de pouvoir s’éloigner quelques jours du domicile familial pour faire des activités »





Les quartiers d’été

Ces Quartiers d’été se sont déroulés sur les 2 sites des Espaces de Vie Sociale, nouvellement agréés par la CAF de Haute-Corse à savoir : A l’association OPRA au centre social François Marchetti à Paese Novu et à la Falep 2B à l’Espace San Angelo, dans le centre ancien.

Ainsi chaque site a pu accueillir chaque semaine de juillet, 10 enfants à la journée. Les matinées étaient dédiées à la révision des apprentissages socles, activités encadrées par un enseignant et 2 animateurs de soutien scolaire. Les jeunes prenaient leur repas ensemble en partenariat avec le traiteur La Barquette.

Les après-midis étaient réservées aux activités ludiques et de pleine nature grâce aux nombreux partenariats noués par les acteurs associatifs : Parc Galéa, Club Nautique Bastiais, Théâtre avec l’association Réussir, Fablab Bastia, Vélo école Adrien Lippini, et le Team Bastia Natation.





Les colonies apprenantes

Pour les plus grands, de la 5ème à la 3ème, une bonne vingtaine de jeunes ont été et seront accueillis sur les 2 sites des centres de vacances des Pep 2B : Savaghju du 20 au 25 juillet et Bastelica du 10 au 15 Août. Là aussi les matinées sont consacrées aux révisions des apprentissages socles en français, maths et anglais et les après-midis dévolues aux activités de pleine nature : randonnées, accrobranches, baignades en rivière …

«L’expérience est très concluante » souligne Angèle Liegault, président de OPRA, « L’accent mis sur le partenariat inter associatif a bien fonctionné. Ensemble, on est plus efficaces. Cette action menée est l’exemple de ce qu’on peut réussir tous ensemble».

«A la FALEP, nous sommes complètement dans cette démarche de mutualisation » indique de son coté Dominique Rossi, directeur de la FALEP 2B, «c’est le modèle d’évolution de associations ».

«Aujourd’hui on s’aperçoit qu’il y a rupture sociale et rupture rural/urbain » complète Pascal Vivarelli de la PEP 2B. «Aujourd’hui on doit faire face à un avenir qui n’est pas facile. Le Covid a des conséquences sur l’économie et donc la paupérisation. En Corse, comme ailleurs il y a rupture de la scolarité, rupture des loisirs car tout cela à un coût et les populations les plus en difficulté sont les pauvres. On doit donc trouver des solutions tous ensemble pour plus d’harmonie, de solidarité, de citoyenneté. On doit bâtir la Corse de demain, une Corse plus juste, plus égalitaire, plus solidaire »





Parmi les partenaires, Total corse qui depuis 2004 s’investit dans le rural via son opération Isula Verde. «Aujourd’hui, dans ce contexte de crise, le soutien des familles et des scolaires nous est apparu prioritaire» indique Marie-Noëlle Leonelli, Présidente de TOTAL Corse. «Lorsqu’on nous a parlé de ce projet collectif et innovant, adapté aux familles, à leurs contraintes et aussi à leurs réticences, nous avons pris la décision d’élargir notre soutien habituel des colonies de vacances en forêt, à ce dispositif ».

Total a ainsi pris part à l’achat de matériel scolaire et loisirs créatifs, équipement sportif, vêtements… la Société a aussi participé au programme ludo-pédagogique sur la forêt corse via le financement de l’intervention du CPIE A Rinascita.