Décès de Michel Mezzadri, le maire de Venaco

Les hommages à Michel Mezzadri sont nombreux et unanimes.

Il était sans conteste un homme de convictions, mais je sais aussi combien il a œuvré, quotidiennement, pour Venaco et ses habitants.

J’adresse mes condoléances émues à sa famille et tous ses proches. https://t.co/Abd3nOs9y6

— Laurent Marcangeli (@LMarcangeli) April 29, 2022