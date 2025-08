Curbara : le préfet de Haute-Corse salue les choix structurants de la commune

Le rendez-vous était donné en mairie, point de départ d’une tournée à travers les principaux chantiers en cours. Le Centre culturel, la restauration de l’église collégiale « A Nunziata », les différents aménagements paysagers. Autant de projets soutenus par l’État dans le cadre de ses politiques de cohésion territoriale.



« Vous avez ici un formidable sous-préfet, à vos côtés pour vous accompagner, et l’État est pleinement mobilisé pour soutenir vos investissements », a déclaré Michel Prosic. Il a salué « une commune qui se développe, qui investit et qui fait le pari de la culture, un pari jamais facile mais profondément structurant ».



Un centre culturel pensé depuis le paysage

Au cœur de la visite, le futur centre culturel, en voie d’achèvement. Son architecte, Julien Casalta, en a dévoilé la philosophie : « Culturel, patrimonial et paysager. On est vraiment parti du dernier terme, “paysager”, pour concevoir ce projet. C’était une évidence. Il a fallu dézoomer de la parcelle, observer le paysage balanin, un paysage modelé depuis des siècles par l’homme. Et comme nos anciens, on a voulu faire avec ce qu’on trouvait sur place, la terre et les pierres ».



L’architecte a ainsi expliqué que la terre extraite du terrassement a été réemployée dans les murs, les piliers de façade, les gradins du théâtre de verdure. « Cela donne cette teinte ocre si particulière, typique de la Balagne. On parle aujourd’hui de circuits courts, mais nos anciens les pratiquaient déjà sans le dire ».



Le projet de 1 455 000 € HT, comprend une grande salle polyvalente de 189 m², une plus petite de 42 m², une cuisine, des locaux d’archives, et un théâtre de verdure. Mais la particularité réside dans son intégration au terrain et au tissu environnant. « On a d’abord aménagé la parcelle, avant de poser le bâtiment. Et ce bâtiment s’inscrit dans la pente, jusqu’à se fondre dans le paysage, avec un toit accessible comme une promenade».



L’ouverture du bâtiment vers la collégiale voisine ne doit rien au hasard : « Cet angle obtus qui s’ouvre vers l’église est un hommage. Depuis la salle haute, on voit l’édifice en fond de scène. L’église devient décor, repère, prolongement ».

La livraison est prévue pour septembre ou début octobre, avec un léger retard assumé, mais un soin particulier apporté à chaque détail.



Un soutien fort de l’État

Paul Lions, maire de Curbara à remercié l’accompagnement permanent de l’État, dans les différents projets portés par la commune.

Outre le projet culturel, Michel Prosic a souligné l’importance de la restauration patrimoniale de près de 180 000 €, investis pour la toiture de l’église et des projets paysagers financés à hauteur de 187 138 € via le Fonds vert.

« Vous avez fait le choix d’agir, notamment en matière de logement, en engageant des négociations pour favoriser l’accession à la propriété. C’est un signal fort. L’État est à vos côtés sur cinq axes : école, santé, logement, transition écologique et eau. Et ici, à Corbara, nous voyons des actes concrets. »



La délégation a également rencontré la réserve communale de sécurité civile, soutenue à hauteur de 40 000 €, saluée pour son engagement discret mais essentiel dans la prévention des risques.