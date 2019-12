Croissance durable et inclusive du tourisme mondial : Nanette Maupertuis, voix de la Corse à Vienne

Pour l’OCDE, le constat est sans appel. Depuis Vienne, les pouvoirs publics sont affirmatifs « L’avenir du tourisme sera soumis à des changements sociaux, économiques, politiques, environnementaux et technologiques de grande ampleur apportant de nouveaux défis ainsi que de nouvelles opportunités. »

Ces évolutions empruntent le vocable générique de « mégatendances ». Parmi elles : l’évolution de la demande, la mobilité des voyageurs, les nouvelles technologies. L’essor du développement durable.

Aussi, le cap est résolument mis vers « la refonte d’un modèle ». Une rupture est actée « En 2040, le visage du tourisme aura changé de fond en comble. » Dans ce contexte, les pays membres de l’OCDE ne voient que des avantages à coopérer. Et plaident pour une approche intégrée et plurielle des politiques touristiques. Toutes doivent ainsi converger vers une « croissance verte et inclusive. » A l’image de la stratégie développée par l’ATC qui ambitionne de faire de La Corse « l’‘île verte de la Méditerranée ». Une stratégie citée en exemple.





« Ne pas tuer la poule aux œufs d’or »

« C’est un challenge » a précisé d’emblée Nanette Maupertuis, présidente de l’ATC. Dans ce droit fil, elle a pris soin d’expliciter à ses différents interlocuteurs le nécessaire équilibre entre préservation et développement, équilibre vécu comme la pierre angulaire de la feuille de route du tourisme. Car, «il ne faut pas tuer la poule aux œufs d’or », a-t-elle pris soin de renchérir. Chez nous, chacun sait bien que le tourisme est la principale ressource de l’économie insulaire. Prendre en considération les effets néfastes d’une croissance non maitrisée a été aussi évoquée. « Canaliser les flux touristiques de La Corse sans impacter l’économie » a nourri les échanges.





Le cas des sites dits « sensibles » a été abordé. Comme Les îles Lavezzi, (190.000 visiteurs à l’année et 5 500/ jour en haute saison), Les aiguilles de Bavella (9 000 visiteurs/ jour en haute saison) ou encore la vallée de la Restonica (1 000 personnes/ jour en moyenne ; 1 400 personnes/ jour rien que sur le seul mois d’Août 2019 -enquête OEC-ATC-Université de Corse.

Enfin, le nécessaire partenariat public-privé a lui aussi été abordé.

Au-delà du constat, des réponses à apporter aux défis du moment : La transition écologique comme objectif et comme moyen.

En écho au modèle touristique Corse qui a été présenté, les membres de l’OCDE ambitionnent de mettre en place une stratégie à long terme écologiquement durable. A Vienne, une seule et même philosophie : mieux gérer les effets du tourisme, mieux favoriser les retombées sur l’économie et contribuer à ce que les fruits de la croissance touristique soient largement répartis dans la société.