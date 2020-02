Crise des déchets : les balles s'entassent et les mouches prolifèrent

Les habitants de la cité impériale ont remarqué une prolifération de mouches plutôt inhabituelle. Cela n’a échappé ni à la Préfecture, ni à certains candidats en campagne qui l’ont relaté sur leur réseaux sociaux.

Selon les services de l’État cette soudaine affluence de mouches serait due à deux facteurs, d’une part les températures plutôt en hausse et la présence des balles de déchets dégradées sur le site de Saint-Antoine. En effet, mouettes et rongeurs se sont attaqués aux balles et les ont éventrées laissant les détritus à jour.

Des mesures sont en cours par la CAPA, destinées à réduire la population de mouches au niveau de Saint Antoine et de tarir leur source de prolifération. Elles portent notamment sur les conditions de stockage et particulièrement l'étanchéité de la zone, mais aussi la gestion des eaux et les moyens incendie.



Contacté par notre rédaction, la CAPA a donné quelques précisions concernant la situation et tient à rassurer la population ajaccienne. « Les agents de la Communauté d’Agglomération du pays Ajaccien ont procédé vendredi dernier à un traitement de la zone. Cette opération sera renouvelée la semaine prochaine. Nous sommes en attente également de scotch de protection dont l’approvisionnement a été retardé à cause de la grève des transports. Ces scotchs permettront de sécuriser les balles et de les protéger contre les différents animaux et volatiles. Nous précisons que cette situation est provisoire, que la CAPA a trouvé une solution urgente face à la crise afin de ne pas laisser les ordures s’amonceler sous la fenêtre du citoyen ».

Compte tenu de ces éléments, les mouches devraient être moins nombreuses dans les semaines à venir et les potentiels risques sanitaires maîtrisé.



Pour mémoire, en Corse-du-Sud, 12 sites d’installation de stockages temporaires de balles de déchets ont été mis en place par les collectivités et le Syndicat Mixte pour la valorisation des déchets de Corse (Syvadec) à la fin de l’année 2019 pour environ 17 000 tonnes de déchets. Ces sites, d'une capacité d'accueil compris entre 100 m3 et 1000 m3, sont soumis au régime déclaratif des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Des contacts permanents entre l’État et la CAPA permettent une appréciation précise de l’évolution du stockage et de la mise en œuvre des solutions proposées.