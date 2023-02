Gérald Darmanin : « Je me porte garant d’être l’avocat de la Corse à Paris pour aider le président Simeoni »

Une séquence cortenaise plus courte, mais aussi beaucoup plus consensuelle que celle de la veille en Balagne. C’est la forte impression qui ressort de cette seconde journée en Corse du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui a débuté par la signature, dans la cité paoline, du Plan de transformation et d'investissement en Corse (PTIC) pour la ville de Corte en collaboration avec l’université et la Collectivité de Corse qui ont participé au projet. « C’est un projet important pour Corte et la Corse d’environ 15 millions €, soit la moitié du projet global de réaménagement porté par le maire en lien avec l’université et la Collectivité de Corse. Je voulais vraiment soutenir le maire de Corte et, à travers l’action qu’ont fait les préfets sur ce territoire, lui dire que l’Etat était à ses côtés », commente le ministre. Ce PTIC de 31,2 millions € a été cosigné par le président du Conseil exécutif de la Collectivité de Corse, Gilles Simeoni, présent dans la cité universitaire, à l’inverse de Calvi et de Corbara où il avait, la veille, brillé par son absence. Une façon pour le président corse de faire passer un message : « J'étais à Corte parce que nous avons signé des conventions importantes qui ont été coconstruites avec la ville de Corti, l’université de Corse, la Collectivité de Corse et l’Etat au service d’une vision partagée pour faire de Corti une ville-université, accueillante pour la jeunesse, développée, enracinée dans son histoire et qui se projette dans l’avenir avec la vocation d’être une locomotive pour la Corse de l'intérieur. Quand il s’agit de concrétiser des projets pareils, tout le monde ne peut que s’en réjouir ». Le montant global de 31,2 millions € cumule divers financements qui relèvent, à la fois, du PTIC, de différents dispositifs comme « l’opération de revitalisation du territoire (ORT) » ou « Petites villes de demain », et des dispositifs propres de la Collectivité de Corse pour près de 8 millions €. « L’ensemble de ces financements ont été actés dans un cadre général commun où le projet d’ensemble a été débattu et validé par tous les partenaires. Ce projet revêt une forte dimension symbolique, car il concerne la capitale historique de la Corse de Pasquale Paoli, celle des Lumières, des libertés fondamentales et de la première Constitution écrite », précise Gilles Simeoni.



L’avocat de la Corse

Après une déambulation dans la ville de Corte, Gérald Darmanin et Gilles Simeoni se sont retrouvés pour un déjeuner de travail d’une heure trente, en présence de quatre conseillers exécutifs : Guy Armanet, président de l’Office de l’environnement de la Corse (OEC) en charge de la question des déchets, Julien Paolini, président de l’AUE (Agence de l’urbanisme et de l’énergie), Alex Vinciguerra, président de l’ADEC (Agence de développement économique de la Corse) et Lauda Guidicelli en charge de la jeunesse, du sport, de l'innovation sociale et de l'égalité femme-homme. Egalement des deux préfets de Corse et du SGAC (Secrétariat général pour les affaires de Corse). « J’ai accepté de parler du quotidien, c’est-à-dire de la Corse d’aujourd’hui et des questions importantes qui touchent les Corses et que Gilles Simeoni a à gérer en tant que président du Conseil exécutif », indique le ministre de l’Intérieur. « J’ai déjà dit qu’indépendamment de ce qui touche à l’avenir et à l’institutionnel, je me portais garant d’être l’avocat du territoire de la Corse à Paris pour aider le président Simeoni à gérer le plus possible la vie des Corses aujourd’hui et maintenant. Cela a déjà été fait. Grâce à mon entregent et au travail que nous avons fait ensemble avec le président Simeoni et le ministre des transports, nous avons maintenu la continuité territoriale pour la DSP maritime. Ce n’était pas gagné avec la Commission européenne ! Aujourd’hui, nous avons travaillé sur d’autres sujets ». La réunion s'est tenue, de l’avis de l’Exécutif corse, « dans un climat constructif et d'écoute réciproque ».