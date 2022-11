Décharges sauvages en Balagne : Le PNC dénonce la mauvaise gestion des déchets industriels

« Plusieurs remontées de la part des entrepreneurs du bâtiment et, plus globalement, des usagers balanins qui sont amenés à jeter gravats et autres déchets industriels, nous poussent à réagir au vu des nombreuses problématiques rencontrées quant à l’organisation de la gestion et la collecte desdits déchets ». C’est un cri d’alarme que le PNC a lancé, jeudi après-midi, sur la plage de Sainte Restitude à Lumio. Il s’agissait, d’abord, de dénoncer les décharges sauvages qui pullulent en Balagne, puis de lister les failles dans l’organisation de la gestion et de la collecte des déchets industriels. « La tarification prohibitive engendre régulièrement un détournement du cycle vertueux par les producteurs générant la création de points de décharge sauvage. Les points de collecte sont souvent trop éloignés des gisements de déchets. Les horaires d’ouverture des sites de collecte, au-delà de cet éloignement, sont souvent inadaptés aux activités des acteurs du domaine du BTP. Certaines matières, dont, par exemple, le placoplâtre, ne sont plus acceptés sur les points de collecte proposés ». Des problèmes « probablement partagés par d’autres territoires », admettent les militants balanins.



Un appel à la citoyenneté

Pour le parti autonomiste, qui s’inscrit « parfaitement dans la volonté de généraliser le tri et la valorisation de l’ensemble des déchets », cette situation « n’est pas acceptable et ne peut plus durer. Nous nous retrouvons, sur notre territoire, avec des professionnels et des particuliers qui peinent à jouer le jeu de la politique du tri généralisé au vu des contraintes énoncées. Pire, cela engendre parfois des pollutions environnementales non maîtrisées ». Il en appelle, donc, « à la citoyenneté de tous ». Et demande aux divers responsables et acteurs de la gestion et la collecte des déchets industriels « de prendre en compte ces problématiques rencontrées et des trouver les voies et moyens visant à apporter des solutions concrètes pour améliorer tout ceci ». Le PNC formule, également, quelques préconisations, telles que « la multiplication des points de collecte des déchets industriels avec un maillage cohérent sur le territoire, la prise en charge de l’ensemble des déchets industriels, une adaptation plus soutenable de la tarification imposée aux professionnels, ainsi qu’une adaptation des horaires d’ouvertures des sites de collecte ». Plus globalement, il souhaite que « la politique actuelle de gestion et valorisation des déchets soit plus ambitieuse quant au recyclage des diverses matières sur l’île, ce qui permettrait de traiter plus de volumes sur place et de générer une véritable économie supplémentaire pour la Corse ».