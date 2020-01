Crise des déchets. Scelta d'Avvene : "Aujourd'hui, il ne tient qu'a nous de tout changer"

Nathalie Fantoni, présidente de l'association Scelta d'Avvene revient pour CNI, sur cette nouvelle crise, et sur l'importance de la gestion des déchets.

"Aujourd’hui, nous avons pris l’initiative avec l’association que nous avons créée Scelta d'Avvene, de diffuser le film "Zeru Frazu, Déchets, les solutions" afin de permettre aux citoyens de visualiser, ce qu’il faut faire et ne pas faire our réduire ses déchets Cette rencontre a pour but de sensibiliser, d'inciter et convaincre que le tri, c’est la voie qu’il faut prendre. On ne peut plus aujourd'hui ne pas trier !"

Bien souvent, ceux qui ne font pas le tri justifient ce choix en répondant " de toutes façons, même une fois que l'on a trié, quand les ordures sont ramassées, elles vont toutes au même endroit et mélangées à nouveau donc ça ne sert à rien".

"Il y a toujours des fake News. Alors je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais quand cela se fait, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Quand les ripeurs se trouvent face à des containers d’emballages remplis de sacs noirs, ils ne sont traités comme ordures ménagères car ils peuvent pas ouvrir chaque sac mal jeté".

Un circuit des emballages très précis

"Les collectes sont de la compétence des communautés de communes et sont envoyées sur des quais de transferts. Pour la Balagne il se trouve à Calvi. En suite, tout est chargé et transféré dans des centres de sur-tri, Bastia et Aiacciu.

Ils passent par un processus de sur-tri et sont recontrôlés manuellement sur tapis roulant. Ils sont mis en balle et transférés chez des recycleurs pour être revendus aux producteurs pour redevenir des emballages.

Les emballages proviennent de matières premières comme le pétrole ou autre. Trier c'est permettre de redonner vie à un emballage qui a déjà servi. Ce n'est pas la seule solution mais il est déjà important d'économiser nos ressources naturelles et prendre soin de notre planète".

Le paysage de la Corse est depuis peu parsemé de gros tas d'ordures ménagères



"Dans cette dernière crise que nous connaissons il est vrai que les citoyens ont fini par jeter leurs ordures en vrac dans les points de collecte qui etaient devenus inaccessibles. On ne peut pas en vouloir ni aux ripeurs, aux com com ou autres. Nous sommes en pleine crise. La seule solution aujourd'hui c'est de trier pour éviter un prochaine catastrophe des déchets".

L'autopsie d'un sac poubelle non trié non valorisé a par ailleurs révélé que le tri diminuait considérablement la volume de nos ordures et les odeurs.



" La seule chose que l'on ne peut pas voir lorsque l'on tri, c'est l'odeur. Séparés des ordures ménagères, le reste des poubelles ne sent plus".





Rappelons que les biodechets peuvent être également transformés en compost.

Aujourd'hui, il ne tient qu'a nous de tout changer.

Ce samedi 25 janvier ils ont été nombreux à Ile Rousse étaient nombreux à assister au débat sur la crise des déchets organisé par l'association Scelta d'Avvene en partenariat avec le collectif Zeru Frazu. Débat lors duquel a été projeté le film "Zeru Frazu, Déchets, les solutions" écrit et réalisé par Jean-Michel Schiavo.