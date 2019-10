Furiani : opération de dépollution de part et d'autre de la voie ferrée

« Je passe régulièrement devant cet endroit lorsque je me rends sur le parcours de santé. J’ai pu constater qu’il était pollué de part et d'autre de la voie ferrée par de nombreux déchets » explique Virginie Vallicioni, responsable du secteur grand Bastia de Global Earth Keeper.

Sur place effectivement le sol est jonché de nombreux sacs plastiques, papiers, canettes, mégots, bouteilles en verre, câbles, ferraille.... que se sont évertués à recueillir durant une bonne partie de la matinée tous els participants à cette opération de nettoyage.

Un camion fourni par la mairie de Furiani a pu ensuite transporter les déchets, triés, à la déchetterie. Les mégots récoltés à part dans des bouteilles d'eau vides seront quant à eux récupérés par la société Gumego.

« En tant qu'association environnementale, nous souhaitons montrer notre engagement mais surtout rappeler aux habitants de chaque commune, la menace bien réelle de la pollution et l'importante augmentation des décharges sauvages sur notre île par la réalisation de dépollutions mensuelles » souligne encore Virginie. L’installation de plusieurs poubelles serait aussi un atout supplémentaire dans cet endroit particulièrement fréquenté les soirs de match du SCB.

CNI a suivi les bénévoles