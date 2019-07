Woodstock – 50 ans ça se fête, à L'isula

Woodstock : 3 jours de musique et de paix

de Michael Wadleigh, Le Mercredi 24 Juillet à 21h30 au cinéma Le Fogata – Ile Rousse.

Eté 1969, avait lieu le plus grand festival de musique jamais organisé au monde :

Woodstock.

Attirés par l'annonce d'un festival de folk, de blues et de rock, un demi-million de jeunes convergent vers un site de la côte est des Etats Unis, pour 3 jours qui marqueront à jamais l’histoire de la musique et deviendront l’apothéose de la contre-culture de la fin des sixties. Mais au-delà d'un programme musical exceptionnel, ce documentaire (oscar du meilleur documentaire) est aussi un fabuleux regard sur un évènement exceptionnel qui restera gravé chez ceux qui eurent la chance de vivre cette expérience : « Ceux qui ont assisté à Woodstock ont vécu une expérience au sens plein, collective, bien sûr, et même unanimiste, mais aussi existentielle, mystique, voire religieuse. L'expérience de Woodstock a été pleine de chaos, de ferveur, de joie et même de délire, bien au-delà de ces fameux « trois jours d'amour, de musique et de paix » Michka Assayas: " Ce qui est extraordinaire avec Woodstock, c'est que tout s'est inventé là"

Le festival de Woodstock accueilli 32 groupes et artistes et parmi eux la crème du Rock, du folk, du blues et de la soul de l’époque : Joan Baez, Joe Cocker, Crosby Still and Nash, Jefferson Airplane, The Who, Johnny Winter et surtout Janis Joplin, Ten Years After, Jimi Hendrix et Santana dont les performances entreront dans la légende du Rock.

Alors qu’un peu partout en France et dans le monde on fête cet anniversaire, Lisula CineMusica s’associe à la célébration de l’évènement avec la projection du film :