Crise des déchets : le PNC à coté du Collectif Valincu Lindu

Après le post Facebook du collectif Valincu Lindu, adressé aux élus corses, dans lequel les riverains du centre d’enfouissement de Viggianellu pointaient du doigts les élus insulaires qui, d’après eux, n’avaient pas réagi malgré la gravité de l’affaire, les réactions n’ont pas tardé à arriver.



Dans un communiqué le PNC affirme que l’appel au rassemblement « relayé par de nombreux habitants et élus du territoire, dont nous comprenons- et partageons- les inquiétudes, doit conduire à l’implication de la société civile mais aussi de l’ensemble des autorités concernées. »



Pour U Partitu est impensable que ce territoire soit pénalisé en assumant seul le traitement des déchets de toute la Corse.







« La solution à la crise actuelle ne saurait être trouvée sur les bases qui nous historiquement conduit à l’échec, mais plutôt au travers d’une intervention publique, forte et responsable. Nous restons pour notre part attachés aux termes du plan voté par l’Assemblée de Corse à une écrasante majorité, et à la logique centrale du tri généralisé au porte à porte. Le PNC en appelle donc à la responsabilité de chacun pour permettre à la Corse de sortir de cette situation délétère, source infinie de polémiques et de conflits. »