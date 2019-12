Crise des déchets : 2020, l’année cruciale pour la montée en puissance du tri à la source

- Que répondez-vous aux critiques de la droite ?

- Je signale, quand même, que la droite n’a pas voté le Plan Déchets que nous avons proposé. La droite est toujours dans la même logique, mais elle est en total décalage par rapport à la réalité, par rapport à notre vision générale et à notre stratégie de gestion des déchets, y compris sur la question des compétences où elle entretient un certain flou qui n’a plus lieu d’être. Ces questions, aujourd’hui, ont été largement abordées et les compétences des uns et des autres sont clairement établies, notamment celles qui incombent à l’Exécutif et à la Collectivité de Corse.



- L’opposition vous demande de passer à la vitesse supérieure. N’y-a-t-il pas urgence ?

- Oui ! Bien sûr qu’il faut passer à la vitesse supérieure puisque nous sommes dans une phase de crise, mais ces difficultés étaient prévisibles. Nous avons décidé avec le président de l’Exécutif de reprendre le positionnement que nous avions eu il y a quelques mois, c’est-à-dire de remettre autour de la table les principaux acteurs : le SYVADEC, l’Etat, la Collectivité (CdC) et l’Office de l’environnement (OEC). Nous avons aussi, bien sûr, rencontré le Collectif Valincu Lindu, présent sur le site d’enfouissement de Viggianellu, qui bloque l’accès à ce site et pose le réel problème de la situation immédiate. Nous avons échangé et largement débattu des propositions des uns et des autres. Nous commençons à décider d’un cadre stratégique dans lequel chacun pourra faire un pas pour mettre fin à ce marasme qui est en train de s’installer.



- Concrètement, que contient ce fameux Plan Marshall ?

- Nous avons mis en avant le projet que nous avons traduit dans le nouveau guide des aides où la question des déchets est prise en compte au niveau des différentes dotations communales et intercommunales. Nous avons prévu un coup de pouce pour les communes qui accepteraient des structures de traitement des déchets sur leur territoire, y compris les communes de Viggianellu et de Prunelli. C’est un fait aujourd’hui acté et inscrit au budget. Nous avons, aussi, développé des engagements financiers, tant de la part de la CdC que de l’Etat, pour pousser à une forte montée en puissance du tri à la source pendant l’année 2020. L’objectif est de diminuer le besoin de stockage et, donc, le niveau de stockage des déchets. C’est un point extrêmement important qui nous permettra de rentrer dans la phase d’application du Plan. Tout un puzzle est, donc, en train de s’organiser avec des engagements politiques et budgétaires fermes qui permettront aux intercos de mettre le Plan en route.



- La dernière fois, les intercos n’ont pas joué le jeu. Qu’est-ce qui vous fait penser qu’elles le feront aujourd’hui ?

- Il faut, bien sûr, que les intercos participent, mais il faut surtout que la Task force, annoncée par le président de l’Exécutif, concentre, à travers ses différentes composantes – Etat, SYVADEC, et collectivité -, tous ses efforts sur les aides et l’ingénierie à apporter aux intercommunalités. C’est le moyen de faire en sorte que la question du tri à la source soit réellement prise en charge partout et que le Plan Déchets soit vraiment appliqué sur le terrain. Nous allons préconiser cette mesure phare du Plan dans les premiers mois de l’année 2020 pour augmenter en puissance au fur et à mesure. Nous allons mettre en place une convention spéciale avec les deux grands communautés d’agglomération de Bastia (CAB) et d’Ajaccio (CAPA) pour que dans ces deux grandes villes de Corse, qui sont les principaux producteurs de déchets, le porte à porte soit effectif. Le but est d’obtenir un tri maximum, ce qui allégera d’autant plus les tonnages à l’enfouissement. Cet axe stratégique semble dessiner une issue à la crise.



- Quels sont les objectifs pour fin 2020 ?

- C’est déjà de faire en sorte que tout le monde rentre dans le bain, c’est-à-dire que toutes les intercommunalités prennent compte la première partie du plan, celle du tri à la source. Concomitamment, le SYVADEC s’est engagé à mettre en place les centres de compostage pour disposer d’un exutoire au tri des fermentescibles. Ce point-là doit être finalisé durant l’année 2020. C’est très important parce que c’est la première étape du Plan. Si nous réussissons à entrer dans cette première phase, cela nous donnera assez de souplesse pour rentrer dans une phase effective de construction des grandes structures : les deux centres de surtri ajaccien et bastiais, plus la recherche de nouveaux centres de stockage qui devient un impératif dans le cadre de la stratégie votée par l’Assemblée de Corse.



- Pensez-vous être entendus cette fois ?

- Sur ces bases-là, oui. Je crois que nous commençons à être entendus, y compris par les Collectifs qui comprennent que la situation ne peut plus rester en l’état et qu’il faut un peu plus de souplesse. Il faut faire un pas les uns vers les autres, que chacun apporte sa contribution de sorte qu’on arrive enfin à régler sur plusieurs décennies la question des déchets en Corse.



Propos recueillis par Nicole MARI.