Crise agricole : la Coordination rurale de Corse à Paris pour la grande manifestation des agriculteurs

MP le Jeudi 8 Janvier 2026 à 10:30

Les représentants de la Coordination rurale de Corse sont arrivés à Paris afin de prendre part au grand rassemblement sous l'Arc de Triomphe. Une dizaine d'entre eux se trouve depuis ce jeudi matin aux côtés d'agriculteurs venus des quatre coins de France.