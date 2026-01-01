Crise agricole : les agriculteurs corses rejoignent le convoi national

Alors que les agriculteurs continuent de se mobiliser partout en France avec la mise en place de barrages filtrants, de blocages des routes ou de convois de tracteurs, les agriculteurs corses ont rejoint le mouvement ce mardi matin. Lundi soir, ils ont embarqué depuis Bastia à bord d’un navire en direction de Marseille afin de rejoindre l’un des convois en route vers Paris, pour une arrivée prévue le 8 janvier. « C'est un mouvement national mais c'était aussi important pour nous que toutes les régions de France soient mobilisées, et la Corse encore plus parce que c’est important de montrer que toutes les régions de France sont solidaires », explique Cyril Caria, président de la Coordination rurale de Corse.





Au cœur de leurs revendications : la lutte contre l’abattage systématique des bovins dès la détection d’un cas de dermatose nodulaire contagieuse. « Chez nous, les bovins ont été vaccinés, mais si un bovin venait à être contaminé demain sur une exploitation, il n'en demeure pas moins que le cheptel serait abattu. Quand il y a un problème sur une exploitation, il faut arrêter d'abattre totalement tout le troupeau. On a les moyens de les séparer et de les mettre en stabilisation de manière à contrôler l'état de santé des autres animaux qui sont sains. On demande un arrêt total de l'abattage de bovins. »



Un autre problème soulevé par les agriculteurs concerne la nouvelle politique agricole commune (PAC). Les professionnels insistent sur leur volonté de participer aux discussions avec les autorités. « On nous annonce une baisse de 30 % du montant de la PAC dans les années à venir, mais on voudrait participer aux discussions et au travail autour de cette nouvelle PAC. Nous sommes les principaux acteurs, c'est nous qui sommes censés discuter avec les autorités, mais tout est toujours décidé sans notre accord. On demande juste à être consultés autour d'une table avec les autorités compétentes, afin qu'on puisse se défendre. »

