Covid-19 : voici comment l'hôpital de Bastia traque désormais les formes de variants

Alors que plus de 70 cas de variants anglais circulent maintenant en Corse, l'hôpital de Bastia s'est équipé pour pouvoir les traquer. Lundi 8 février débutaient donc les premières analyses des tests positifs effectués à l'hôpital d'Ajaccio et de Bastia. Sur les 32 tests réalisés, environ 15% sont revenus positifs au variant anglais. Un taux similaire à la moyenne nationale.



Le RTPCR de criblage, la méthode utilisée par le CH Bastia pour rechercher la mutation de tous les variants est la seule autorisée avec le séquençage. Cela permet à l'hôpital de gagner du temps en n'envoyant pas les prélèvements sur le continent comme le demande une note urgente de la direction générale de la Santé : "Tout test, TAG ou PCR, donnant lieu à un résultat positif doit désormais obligatoirement faire l’objet d’une RT-PCR de criblage en seconde intention, réalisée dans un délai de 36H maximum, afin de déterminer s’il s’agit d’une contamination par une variante d’intérêt."

Grâce à la réception des réactifs nécessaire à l'analyse des variants, l'hôpital de Bastia mettra donc entre 4 et 5 heures pour déceler les variants.



Avant ce lundi 8 février, les tests positifs des hôpitaux d'Ajaccio et Bastia étaient envoyés au laboratoire universitaire à Corte. Celui-ci cherchait dans ses analyses une discordance par rapport au Covid-19 "traditionnel" grâce à une méthode de suspicion désormais interdite. Si l'analyse montrait des signes, alors le test était envoyé au Centre national de référence (CNR) de Lyon ou de Paris. Ces CNR étant très sollicités, le délais de réponse pouvait aller jusqu'à 15 jours pour avoir une confirmation.



Assurer les tests de toute la Corse



Pour le moment, le CH Bastia ne prend en charge que les tests positifs décelés dans les laboratoires de son établissement de soins ainsi que dans celui d'Ajaccio. Mais avec la propagation rapide du nouveau variant sur l'Ile de Beauté, il se peut que l'ARS demande que tous les tests positifs soient vérifiés. Si c'est le cas, le chef du pôle plateau technique et médicaux technique, Jean-François Filippi estime que "les ressources humaines ne seront pas assez importantes. Ces manipulations sont très délicates et nous ne sommes que 5 à pouvoir les faire dans nos laboratoires. Avec la contrainte du délais de 36 heures cela veut dire qu'à 5 il faudra travailler aussi le samedi et le dimanche car nous mettons entre 4 et 5 heures pour une trentaine de tests".