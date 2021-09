Covid-19 : vers un assouplissement des mesures sanitaires en Haute-Corse ?

Pour la première fois depuis plus de deux mois et demi, ce lundi 27 septembre le taux d'incidence est passé sous la barre des 50 cas positifs au Covid-19 pour 100.000 habitants en Haute-Corse (42 pour 100 000), d'après les chiffres de Santé publique France Cette baisse pourrait permettre au préfet de Haute-Corse, de lever des mesures sanitaires qui avaient été instaurées le 4 août dernier. En effet, depuis près de deux mois, les restaurants et bars sont soumis à une fermeture à 1 heure du matin et dans les rues fréquentées de Bastia, Corte, Calenzana, Calvi, Ghisonaccia, L'Ile-Rousse, Moriani et Saint-Florent, le port du masque est toujours obligatoire, ce qui pourrait aussi bientôt changer.Interrogée, la préfecture de Haute-Corse a indiqué qu'une "évolution des mesures sanitaires est à l'étude". Plus d'informations sont à venir d'ici à la fin de la semaine.Mercredi 22 septembre, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, avait annoncé qu'à partir du 4 octobre, les élèves des écoles primaires situées dans les départements les moins touchés par l'épidémie pourraient retirer leur masque. L e site du gouvernement ajoute également que "la pratique d'activités physiques et sportives se fera sans restriction".Si pour le moment la préfecture de Haute-Corse n'a rien annoncé, il semblerait que cette mesure soit très envisageable.Avec un taux d'incidence ce lundi 27 septembre à 58 cas pour 100 000 habitants, la Corse-du-Sud pourrait avant la fin de semaine rejoindre la Haute-Corse sous le seuil d'alerte. Là aussi, le port du masque pourrait être abrogé sur le territoire des communes de Propriano, Sartène, Porto-Vecchio, Bonifacio et Ajaccio, ainsi que dans les secteurs de Porticcio à Grosseto-Prugna et de Baleone à Sarrola-Carcopino et sur les places publiques de toutes les communes du département où il est actuellement en vigueur.