Covid-19 : la Haute-Corse passe au vert

Pour la première fois depuis plus de deux mois et demi, le taux d'incidence est passé sous la barre des 50 cas positifs au Covid-19 pour 100.000 habitants en Haute-Corse, d'après les chiffres de Santé publique France. D'après les données publiées ce lundi 27 septembre sur le site CovidTracker le taux d'incidence il est désormais de 42/100.000, soit en dessous du seuil d'alerte établi à 50. Il faut remonter au 10 juillet, à la veille du cluster baladin pour retrouver trace d'un taux sous le seuil d'alerte. La prudence reste quand même de mise, selon les chiffres dede l'ARS Corse 50 personnes restent toujours hospitalisées sur l'ile dont 9 en réanimation et soins intensifs avec une moyenne d’âge des patients en réanimation de 57,8 ans.

Pour ce qui est des vaccinations, 245 170 personnes - soit 71,1 % de la population - ont reçu une première dose d’un vaccin et 235 893 autres (68,4% de Corses) ont été vaccinées en schéma complet.