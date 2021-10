Covid-19 : la vaccination stagne en Corse

En Corse la majorité des habitants en âge de se faire vacciner ont reçu au moins une dose de vaccin. Le 24 octobre, selon les données publiées par Santé Publique France, 72,3 % des insulaires avaient reçu au moins une première injection, soit 249 138 personnes. C’est 1 880 personnes de plus que le 10 octobre dernier, ce qui représente environ 135 injections par jour dans les deux dernières semaines. Des chiffres qui contrastent avec ceux de juillet dernier, après les annonces du Président de la République sur la mise en place du pass sanitaire, quand, par exemple, les médecins du centre de Baleone vaccinaient 800 personnes par jour.



La Corse vit donc aujourd'hui une lente progression de son taux de couverture vaccinale plus marqué que dans le reste du pays où en moyenne 74,2 % de la population totale est vaccinée contre le 70,4 %, soit 242 688 personnes en Corse. (seulement le 0,8% de plus de 15 jours auparavant)



Au niveau départemental, 124 660 personnes en Corse-du-Sud et 124 478 en Haute-Corse ont reçu au moins une dose (respectivement 120 963 et 121 725 un schéma vaccinal complet). La couverture vaccinale une dose est de 76,8 % en Corse-du-Sud et de 68,3 % en Haute-Corse (respectivement 74,5 % et 66,8 % en schéma complet).



Dose de rappel



La campagne pour la troisième dose de vaccin qui a débuté dans les Ehpad corses vers les 15 septembre , et qui est aujourd’hui élargie aux personnes âgées de plus de 65 ans, progresse sur l’île où 17 323 personnes ont déjà reçu une dose de rappel (10,5 % des personnes entre 65 et 74 ans et 27,3 % des personnes de 75 ans et plus). Chez les 65-74 ans, la couverture vaccinale pour le rappel est respectivement de 12,2 % et de 8,9 % en Corse-du- Sud et en Haute-Corse.