Covid-19 : la France durcit ses conditions d'entrée pour les ressortissants britanniques

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé ce jeudi 16 décembre chez nos confrères de BFM, qu'un test antigénique ou PCR de moins de 24h sera demandé dès samedi à tous les voyageurs de retour du Royaume-Uni. "On va mettre en place un contrôle aux frontières avec le Royaume-Uni encore plus drastiques qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va réduire la validité du test pour venir en France. C'était 48 heures jusqu'à maintenant, ça va passer à 24 heures. On va limiter les motifs qui permettent de venir du Royaume-Uni en France. Ça va être limité aux nationaux et résidents français et à leurs familles. Tout ce qui est tourisme ou déplacement professionnel pour les personnels qui n'ont pas la nationalité française ou européennes ou résidantes en France, sera limité", a expliqué le porte-parole chez nos confrère de BFM. Les personnes arrivant du Royaume-Uni devront ainsi avoir un motif impérieux pour se rendre en France. Ces annonces font suite à une dégradation de la situation sanitaire en Grande-Bretagne. Ce mercredi le pays qui voient une flambée des cas d'Omicron enregistrait 78.610 cas positifs enregistrés en 24 heures.