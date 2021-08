Covid-19 en Corse : 1 décès et 388 cas en 24 heures

Par ailleurs, la campagne de vaccination continue : 214 673 personnes ont reçu la première dose d'un vaccin et 174 886, soit le 50,7% des Corses ont été vaccinés depuis le 6 janvier.

Ce jeudi, le bulletin quotidien de l'agence régionale de la santé de Corse indique que 388 nouveaux cas ont été enregistrés sur l'île en 24 heures. 204 en Haute-Corse et 185 en Corse-du-Sud.68 personnes (3 de plus qu'hier) sont hospitalisées sur l'île dont 15 sont traitées dans les services de soins critiques (en service de réanimation ou en unité de soins intensifs), soit 1 de plus que la veille.Ce 5 aout un 236e décès a été constaté depuis le début de l'apparition du virus en Corse, il s'agit d'une personne résidente dans un Ehpad.