Covid-19 : deux centres dédiés à la vaccination des enfants ont ouvert en Balagne

Acté à la fin du mois de décembre 2021, l'élargissement de la vaccination des enfants âges de 5 à 11 ans est désormais possible sur l'île. Onze centres de vaccinations pédiatriques de vaccination ont été ouverts sur l'ile permis lesquels ceux de Liusula et Calinzana.

Les vaccinations devaient officiellement débuter durant la dernière semaine des vacances de Noël, mais faute de candidats en cette période festive elles ont commencées ce mercredi 5 janvier. "Nous avons commencé les vaccinations enfants hier. Ce sont des doses spécifiques Pfizer pour les enfants". indique le docteur Dominique Simeoni de la maison de santé de Lisula "et nous avons vacciné 19 jeunes candidats le premier jour, pour 29 sur la Haute-Corse. Certains d'entre eux présentaient des fragilités particulières, souligne le médecin, pour d'autres ce sont les parents qui veulaient les faire vacciner pour éviter le virus et qu’ils puissent fréquenter l’école sans aucune crainte.".



Un parcours fléché spécialement créé pour les plus jeunes ainsi qu'un personnel spécialisé ont été mis en place pour organiser au mieux l'accueil de ce public très jeune. Lors des injections, une infirmière puéricultrice et un médecin sont présents pour répondre aux questions, "comme au début des vaccinations pour adultes et un questionnaire est distribué afin d’éliminer toute contre-indication à l’injection".

Les créneaux horaires sont également adaptés. Le centre les reçoit le mercredi matin de 10 heures à midi et les autres jours d'ouverture de 17 à 19 heures.

Une protection contre Omicron

Avec le variant omicron qui pourrait paraître moins virulent mais plus contagieux que les précédents, le médecin rappelle que la vaccination protège et réduis les risques des formes graves. "Pour certains enfants qui sont particulièrement fragiles, qui ont des maladies chroniques, la vaccination sert avant tout à les protéger, car ils peuvent effectivement contracter des formes graves. Certains enfants, vivent dans des familles où il y a des fragilités particulières. Eux peuvent contracter des formes bénignes de la maladie, mais étant vecteurs ils peuvent contaminer les membres de leur famille". C'est donc une indication de les vacciner pour protéger leur entourage indique Dominique Simeoni. "Mais il faut savoir que certains enfants en bonne santé, peuvent avoir des formes graves. Nous avons eu malheureusement un exemple d’une enfant qui a été hospitalisée pour le syndrome de Pims qui est une défaillance poli-viscérale et qui peut être très grave pour les enfants. Donc même si c'est très rare, cela existe".

Si un seul parent peut être présent au moment de l'injection, l'accord des deux parents, et non plus d'un seul, va désormais être nécessaire pour vacciner les enfants de 5 à 11 ans contre le Covid-19.