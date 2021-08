Covid-19 : ces terrasses italiennes réservées aux non vaccinés

Ce sont nos collègues de France 3 Auvergne Rhône Alpes qui ont révélé l’« affaire » dans leur édition du 25 août dernier. Le "green pass" italien, équivalent de notre pass sanitaire, est obligatoire pour toutes les personnes qui veulent boire ou manger à l’intérieur d’un café ou d’un restaurant. Mis en place depuis le 6 août, il n’est par contre pas indispensable pour consommer en terrasse. Du coup, certains cafetiers et restaurateurs incitent fortement les « vaccinés » à s’installer à l’intérieur de leurs établissements afin de libérer des places extérieures pour une clientèle qui n’a pas encore reçu d’injection et qui, de fait, leur échapperait. « Si on laisse un client s’asseoir dehors avec le pass, on risque de perdre le bénéfice des couverts en salle », a confirmé un restaurateur au journal italien le Corriere della Sera. Une situation plutôt mal vécue par certains clients qui se disent lésés alors qu’ils ont rempli leur obligation vaccinale.



Pour le moment, le problème ne se pose en Corse ou sur le continent. Dedans ou dehors, peu importe, il faut montrer patte blanche à l’aide d’un certificat valide. Les restaurateurs n’ont pas à « trier » leur clientèle en fonction de l’intérieur ou de l’extérieur de leurs établissements, ils doivent uniquement s’enquérir de la validité du pass sanitaire. Pour le moment…