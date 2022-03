La pass sanitaire n’est plus obligatoire pour les voyages depuis et vers la Corse

Comme prévu par le calendrier sanitaire établi par le gouvernement, le pass sanitaire et vaccinal n’est plus obligatoire depuis ce 14 mars pour prendre l’avion et le bateau sur le territoire national. La mesure s’applique aussi aux traversées Corse-Continent et inversement.Les traversées entre la Corse et le continent bénéficiaient jusqu’alors d’une dérogation. Seul un pass sanitaire valide, et donc une preuve de schéma vaccinal complet ou un test négatif de moins de 24h suffisait pour monter à bord des avions et des bateaux depuis et vers la Corse. Il en est de même pour la déclaration sur l’honneur demandée à l’embarquement pour se rendre sur l’Île. Cependant, le port du masque reste obligatoire dans les espaces des bateaux et pendant tout le vol en avion.Attention toutefois à vérifier les restrictions en place dans les pays visités si le vol depuis la Corse a une autre destination que la France. Pour la Belgique, par exemple, et les vols Corse-Bruxelles, les passagers devront préalablement remplir un Passenger Locator Form (PLF), quelle que soit leur provenance et leur nationalité et le présenter lors de leur embarquement. Concernant les autres pays, le gouvernement tient à jour une liste en fonction des mesures appliquées sur place et est consultable sur leur site internet dédié. Le pass sanitaire reste en vigueur « à l'entrée des hôpitaux, des maisons de retraite et des établissements pour personnes handicapées », a indiqué le gouvernement.