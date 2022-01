Manifestations contre le pass vaccinal : les opposants de nouveau dans la rue ce samedi en Corse

Après les fêtes de fin d'année, en Corse, ce samedi 8 janvier , les opposants au pass vaccinal reprennent leur mobilisation et appellent à des nouvelles manifestations citoyennes en pour protester contre les mesures prises par le gouvernement ces derniers mois.

Depuis l'été dernier, ces manifestants ne cessent pas d'exprimer leur opposition au pass sanitaire, qui sera bientôt transformé en pass vaccinal.



Opposés à à la vaccination, où à la restriction d'accès à à certains lieux qui est imposée aux non vaccinés, les anti-pass se sont donnés rendez-vous à 14 heures sur la place Saint Nicolas de Bastia et sur la place de la mairie à Ajaccio pour protester une fois avant de plus contre la "dictature sanitaire" avant l'arrivée au Sénat du projet de loi sur le pass vaccinal, percée pour la semaine prochaine.