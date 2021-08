Covid-19 : 3 décès, 1 cluster et 503 nouveaux cas ce weekend en Corse

close volume_off

Dans son bulletin quotidien l'ARS de Corse fait état de trois nouveaux décès, il s'agit d'un homme de 96 ans qui est descendu à l'hôpital de Bastia et deux personnes résidentes en Ehpad. Le nombre des victimes depuis le début de l'épidémie est de 252 personnes.Au cours du weekend le nombre de nouveaux cas a aussi augmenté et on enregistre ce lundi 503 test positifs : 252 en Haute-Corse et 251 en Corse-du-Sud. Actuellement le taux de positivité calculé sur 7 jours glissantes est de 4,1%.Si le nombre d'hospitalisations baisse légèrement par rapport à vendredi (- 3), il y a toujours 84 personnes dans les 2 hôpitaux de Corse dont 18 en réanimation et soins intensifs (8 en Corse-du-Sud, le reste en Haute-Corse). L'âge des patients en réanimation baisse toujours plus et il est maintenant de 56 ans. L'ARS indique que les conditions de santé des patients évacués la semaine dernière sur le continent sont stables.Un nouveau cluster en milieu professionnel a été détecté en Corse-du-Sud.Pour ce qui est des vaccinations 225 770 personnes - soit 65,5 % de la population - ont reçu une première dose et 192 003 autres ont été vaccinées en schéma complet.